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多圖｜阿牧加持！Anson Lo王子造型宣傳Dior玫瑰香水 仲有網店限時優惠
17 分前
多圖｜阿牧加持！Anson Lo王子造型宣傳Dior玫瑰香水 仲有網店限時優惠
近期熱播的《大叔的愛》已進入結局篇，每晚見到「田牧」兩人的虐心情節，相信都令不少粉絲大為心痛。最近Anson Lo(盧瀚霆)為Dior的Miss Dior Rose N’Roses淡香薰拍硬照，以王子般的造型現身，更透過玫瑰香氣向神徒傳遞愛意，相信一眾神徒都會乖乖收貨！
Miss Dior Rose N’Roses淡香薰糅合格拉斯玫瑰，與活力四射的大馬士革玫瑰，昇華香薰的層次和香氣。加上來自土耳其和保加利亞的玫瑰更顯鮮明格調，清新猶如手握滿滿的花瓣。佛手柑和蜜桔果香及多汁鮮嫩的香氣，配上天竺葵的透徹氣息，成就一組熠熠生輝的香調，白麝香基調亦讓清新玫瑰主調不止盡地發亮。Miss Dior Rose N’Roses系列更備有走珠淡香薰及美髮噴霧，延續閃爍的花香餘韻。
網店限時優惠
即日起於官方網店購買任何Miss Dior 100ml香薰，可享限時鐫刻服務，打造專屬香薰，更可添上禮物卡訊息，代為直接傳遞心意。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/多圖｜阿牧加持！anson-lo王子造型宣傳dior玫瑰香水-仲有網店限時優惠-276049