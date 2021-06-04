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多圖｜Mike導郊遊遊自肥 真用家身份試著Columbia新鞋
35 分前
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Mike導無制限OT編集団格仔導演劉諾衡自肥ERROR自肥企画Columbia行山鞋
多圖｜Mike導郊遊遊自肥 真用家身份試著Columbia新鞋
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《ERROR自肥企画》不單令ERROR爆紅，就連幕後團隊「無制限OT編集団」亦人氣急升，其中「格仔導演」劉諾衡(Mike導)的IG follower人數更直迫14萬，熱愛大自然的他最近加入「自肥行列」，為戶外運動品牌Columbia演繹新系列，卻被fans投訴「著太多衫」！建議廣告商下次要求他不要穿太多，更有留言笑指「對鞋好幸福」。

Mike導平日熱愛攀石，也曾玩獨木舟水球，又有潛水牌，可說是入水能游出水能跳，但原來一切是出於母親的安排，他透露：「11歲那年，媽媽迫我去參加童軍，開始多接觸香港的大自然，行山都算是那時培養出來的興趣。我很記得我第一對行山鞋就是Columbia。」他更分享一對穿了15年的Columbia行山鞋，絕對是「真．用家」！

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Mike導穿上彩虹圖案Tee，正好食正6月Pride Month主題。 白色圖案tee $359
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印花恤衫 $659 杏色短褲 $499 黑色帽 $359
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Mike導雖然不時在節目中除衫騷肌，其實也穿搭有術，他今次為Columbia拍攝硬照，穿上全新Peakfreak X2 OutDry系列防水鞋，他笑言拍攝位置是自己的世界桃源，亦未曾於他的節目中出現，是減壓的好地方外，還為他帶來靈感。

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黑色圖案tee $359 黑色短褲 $499 黑色帽 $239
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Mike導透露自己第一對行山鞋是Columbia，最終在拍攝《美女郊遊遊》時報銷了，著了15年絕對長情又惜物，難怪咁多fans。

Mike又分享平日行山的裝備心得：「尋石山行者們要注意，部分熱門奇石景點路段較崎嶇，有機會要攀爬和穿越密林，專業裝備十分重要！行山裝備最重要的一環必然是選鞋，防水和夠硬淨是首要條件。」他更對Columbia全新Peakfreak X2 OutDry系列防水鞋讚不絕口，「上星期去了馬大石澗拍攝，新鞋實測，論防水性能有9分。我覺得加分位是防水得來又透氣，透氣得來又夠輕，夠輕得來又有緩震，絕對是真心推介！」

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Peakfreak X2 Outdry 淺杏色男裝登山鞋 $1,399 鞋面採用人造物料焊接技術，提供支撐力及保護，大大減輕鞋身重量，能維持長時間舒適，吸震、避震與穩外，還提供動能反饋感覺；鞋底用上濕地專用橡膠，配合強化混合坑紋，讓鞋底無論在濕乾路面，依然保持強勁抓地力。
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Peakfreak X2 Outdry 深拼淺黑色高筒男裝登山鞋$1,499 Outdry防水透氣科技利用獨家立體熱塑壓合技術，將OutDry防水薄膜貼合於織物之間，有效阻隔水份滲入接縫或縫隙，達致防水性與高透氣性。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/多圖｜mike導郊遊遊自肥-真用家身份試著columbia新鞋-272691
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