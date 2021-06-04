多圖｜Mike導郊遊遊自肥 真用家身份試著Columbia新鞋

《ERROR自肥企画》不單令ERROR爆紅，就連幕後團隊「無制限OT編集団」亦人氣急升，其中「格仔導演」劉諾衡(Mike導)的IG follower人數更直迫14萬，熱愛大自然的他最近加入「自肥行列」，為戶外運動品牌Columbia演繹新系列，卻被fans投訴「著太多衫」！建議廣告商下次要求他不要穿太多，更有留言笑指「對鞋好幸福」。
Mike導平日熱愛攀石，也曾玩獨木舟水球，又有潛水牌，可說是入水能游出水能跳，但原來一切是出於母親的安排，他透露：「11歲那年，媽媽迫我去參加童軍，開始多接觸香港的大自然，行山都算是那時培養出來的興趣。我很記得我第一對行山鞋就是Columbia。」他更分享一對穿了15年的Columbia行山鞋，絕對是「真．用家」！
Mike導雖然不時在節目中除衫騷肌，其實也穿搭有術，他今次為Columbia拍攝硬照，穿上全新Peakfreak X2 OutDry系列防水鞋，他笑言拍攝位置是自己的世界桃源，亦未曾於他的節目中出現，是減壓的好地方外，還為他帶來靈感。
Mike又分享平日行山的裝備心得：「尋石山行者們要注意，部分熱門奇石景點路段較崎嶇，有機會要攀爬和穿越密林，專業裝備十分重要！行山裝備最重要的一環必然是選鞋，防水和夠硬淨是首要條件。」他更對Columbia全新Peakfreak X2 OutDry系列防水鞋讚不絕口，「上星期去了馬大石澗拍攝，新鞋實測，論防水性能有9分。我覺得加分位是防水得來又透氣，透氣得來又夠輕，夠輕得來又有緩震，絕對是真心推介！」
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