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多相要save｜MIRROR 4子代言 SHISEIDO釋出姜濤、Anson Lo、Edan及Ian廣告相　
14 小時前
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多相要save｜MIRROR 4子代言 SHISEIDO釋出姜濤、Anson Lo、Edan及Ian廣告相　
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多相要save｜MIRROR 4子代言 SHISEIDO釋出姜濤、Anson Lo、Edan及Ian廣告相　

護膚化妝品牌SHISEIDO資生堂，最近請來MIRROR成員姜濤、盧瀚霆Anson Lo、呂爵安Edan與陳卓賢Ian，擔任新世紀代言人，最近更找來他們拍廣告及宣傳片。品牌形容4子出道以來一直堅持「真」誠態度，不論唱歌、跳舞或演戲，均以細「緻」演繹來感染觀眾；4人為被譽為去紋神器的SHISEIDO VITAL PERFECTION緊緻亮白系列拍攝，「真．緻」演繹3步護膚，令他們在每個表演時刻、每種微細表情都隨時可以被粉絲捕捉，在鏡頭前無懼細紋或暗啞，還原皮膚真實、細緻的一面。

3年努力、3步堅持，去紋Magic 3步，促進肌膚膠原增生，鞏固肌膚底層彈力，同時擊退肌底色素及色斑，令肌膚時刻展現最「真．緻」無瑕一面。
第一步：新升級「亮光精華」雙效緊緻亮白修護精華
第二步：「緊緻V面霜」賦活塑顏提拉面霜
第三步：新升級「去紋淨斑Magic Cream」重點抗皺亮白修護乳霜

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SHISEIDO早前公開姜濤與Anson Lo拍攝宣傳廣告的BTS，兩人在奢華酒店The Upper House奕居進行拍攝。
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睇片：https://bit.ly/2YRQ2Jf(姜濤編)

https://bit.ly/3A6PrBe(Anson Lo編)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/多相要save｜mirror-4子代言-shiseido釋出姜濤、anson-lo、edan及ian廣告相　-284599
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