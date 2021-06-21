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女生護膚｜日雜LDK教路！7個必學美白習慣 從日常養成「牛奶肌」
18 小時前
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女生護膚｜日雜LDK教路！7個必學美白習慣 從日常養成「牛奶肌」
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女生護膚｜日雜LDK教路！7個必學美白習慣 從日常養成「牛奶肌」

夏天除了炎熱的天氣外，另一樣令人煩惱的便是紫外線的侵害。如果想從日常養成白白嫩嫩的肌膚，以下就為大家整理了日本雜誌《LDK The Beauty》的7個必學美白習慣，讓大家在夏天也可以養成「牛奶肌」！

1. 注意防曬使用量

不少人為了能夠保持白晢的肌膚，出門前都有搽防曬的習慣，而且一般都認為需要15至30分鐘才能發揮其作用。但其實比起提前預留時間，更重要的是防曬的使用量，需要足夠的防曬，才能好好發揮防曬的功效。因此搽防曬的時候建議分兩次塗抹，第一次先均勻地塗在全臉，而第二次即加強在額頭、鼻、下巴等地方。若想達到更好的美白效果，便要記得耳後、頸部和衣領位置也需要進行防曬。

2. 切忌常用美白面膜

有些人為了追求更好的美白效果，經常都會使用美白面膜來加快皮膚變白的速度。但事實上若每天都使用面膜，皮膚屏障因而下降，不但無辦法美白，而且還會令皮膚過度保濕，護膚效果適得其反，因此美白面膜一星期只使用一次已經足夠。如果有曬傷的問題，則建議不要使用任何片狀面膜，以免令敏感問題越來越嚴重。

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防曬的用量比為防曬預留的時間更重要。
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美白面膜不需每天使用。

3. 減少面部按摩

對於不少人來說，面部按摩可能是其中一個護膚步驟，但其實經常進行面部按摩，只會增加面部的磨擦，容易造成色斑等問題。如果在曬傷後再增加面部的磨擦，甚至會助長皮膚變得鬆弛，因此建議減少進行面部按摩。

4. 任何時候也需進行防曬

太陽屬於日常生活中最大的紫外線的源頭，因此大部份人都有自覺在早上或下午使用防曬，但即使在太陽減弱的時候，例如傍晚、晚上或陰天等，紫外線仍然會存在。如果想從日常生活中培養美白習慣，那麼便要記得無論任何時候都需要進行防曬，以免受到紫外線的侵害。

5. 服用美白產品

若果要從日常生活中養成美白習慣，不單止需要進行外部護理，內部護理亦十分重要。以最常見的內部護理方法，便是服用含有維他命C的美白產品。一般維他命C產品都含有美白和抗氧化功效，可以令皮膚變白，同時可以保持緊緻度，而且維他命C不會在體內沉澱，屬於對身體無害的美白產品，連皮膚科醫生也特別推薦。

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大部份人都只在太陽出來的時候進行防曬。
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其實即使看不見太陽也要防曬。
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服用美白產品能夠提升美白效果。

6. 多吃蕃茄

美白產品對不少人來說可能會造成經濟上的負擔，而說到健康平價的美白食品，那麼便不得不提蕃茄。蕃茄含有美白和抗氧化的作用，多吃蕃茄能夠從內部改善身體，達到美白的功效。若果平日沒有煮食的習慣，亦可以用番茄汁代替，每天一杯的話，很快便可以迎來白嫩的肌膚。

7. 留意防曬成分

市面上有林林總總的防曬產品，從中選擇適合自己的產品並不容易，而最簡單的一點便是選擇只含有紫外線散亂劑 （Ultraviolet scattering agent）的防曬產品。只含有散亂劑的話，一方面能夠阻擋紫外線，另一方面對皮膚的負擔亦較低，同時較容易進行美白。而含有散亂劑和紫外線吸收劑（Ultraviolet absorbers）的防曬產品則在市面上最常見，不過較難進行美白。

而只有吸收劑的防曬產品則有可能引起過敏反應。防曬產品會因應其成分而影響皮膚狀態，因此選擇時需要特別謹慎，必需看清楚其防曬成分才購買。

圖片來源：Instagram@for_gomroni_、@snow_a__、@greemphoto、@jhs11999、@transino_jp、@hxx_food、@coffeelab.syym、@sena__cho

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蕃茄既可美白，也可以用來減肥。
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直接製成蕃茄汁飲用亦十分方便。
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購買防曬時需要留意其成分。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/女生護膚｜日雜ldk教路！7個必學美白習慣-從日常養成「牛奶肌」-273690
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