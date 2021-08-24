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宣揚環保｜GUERLAIN期間限定店 打卡贏193親筆簽名相
1 小時前
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GUERLAINBeeLovedGarden古天樂ERROR郭嘉駿193
宣揚環保｜GUERLAIN期間限定店 打卡贏193親筆簽名相
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GUERLAIN多年來秉承可持續發展理念，推廣環保設計和配方。適逢8月21日National Honey Bee Day以及慶祝品牌8月新出的王牌升級產品殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜，於8月21日至9月30日期間，在銅鑼灣Fashion Walk舉辦「GUERLAIN甜蜜蜂園期間限定店」，希望把可持續發展及對生態和環境保育的資訊帶給參與者，成為「先蜂」散播可持續發展種子。 

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古天樂的男神3「識」

GUERLAIN早前更邀請品牌香港區護膚大使古天樂(Mr. Bee) ，以及ERROR顏值擔當193(郭嘉駿)，出席開幕活動及拍攝宣傳短片，二人扮演像「蜜蜂」一樣的角色，率先成為「先蜂」發放正能量。

古天樂更親自向193傳授男神秘技3「識」，首先是「識」包裝，作為男神，擁有人見人愛的Overall Package很重要，因此必須要識包裝自己；之後是「識」做人，男神不單要識人，更要識做人；而最後一式是「識」保養，時刻保持最佳狀態，要先懂得選擇高效護膚品，就像全新的殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜，一支做到美容油、乳液及精華素，用後猶如為肌膚啟動Fast Forward Mode，自我修護快9倍。

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古天樂向193傳授男神3「識」。
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193得到古天樂的「古」傳秘技，成功自肥，晉級成Mr. Bee身邊的「2號男神」。
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193形容自己目前是偶像派藝人，但終極目標是成為實力派偶像，所以未來會學GUERLAIN一樣不斷升級，亦期望能像Mr. Bee一樣，成為演藝界的「小蜜蜂」，繼續發放正能量。

肌膚自我修護快9倍

全新殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜，每滴都由來自法國烏埃尚島的純正黑蜂蜂蜜，更添加了法國科西嘉島、希臘和芬蘭的3種上乘蜂蜜，及GUERLAIN獨家特級蜂皇漿製成，將新配方的天然成分提升至95%，配合創新研發的「動態黑蜂蜜修護科技」，有助肌膚自我修護快9倍，明顯改善膚質，達至飽滿亮澤的美肌效果。除此之外，升級版同時保留「豐潤如油、輕盈如水」的神奇質感，絕無絲毫油膩或黏笠感，難怪獲得男神古天樂和193的喜愛。

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期間限定店內有小遊戲。

「Popup 193專區」
今年是GUERLAIN成立193周年，因此於限定店特設「Popup 193專區」，擺放了193的親筆簽名相，每張都獨一無二，只要成功上網登記參加法國嬌蘭「甜蜜蜂園」期間限定店，於推廣期內與193專區一同合照及上載至個人Instagram帳號，並加指定Hashtag(#GuerlainHK 及 #Bee193)，193將挑選幸運兒，獲得193親筆簽名即影即有相片一張，名額33個，數量有限，切勿錯過。

推廣日期：即日至9月9日
通知日期：9月13日至9月15日
領取日期：9月18日至9月30日


GUERLAIN甜蜜蜂園期間限定店
開放日期：即日至9月30日
開放時間：早上10:30至晚上8:30
地點：銅鑼灣Fashion Walk記利佐治街11-19號地下16B號舖
網上登記：https://bit.ly/3xaUU7J 

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限定店特設「Popup 193專區」，擺放193的親筆簽名相。
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殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜 $430/15ml、$770/30ml、$1,150/50ml
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/宣揚環保｜guerlain期間限定店-打卡贏193親筆簽名相-281882
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