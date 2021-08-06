宣揚零殘忍｜買LUSH裸裝產品 即送NUTTEA飲品

每年有逾1.15億隻動物淪為產品測試的實驗對象，迫使牠們承受痛苦，甚至持久傷害。維護動物權益的LUSH最近與純素台式飲品店NUTTEA合作，免費送出NUTTEA飲品，宣揚零殘忍文化。
NUTTEA支持本地弱勢動物團體
人工飼養的乳牛長期遭受非人道對待，一年平均305日被逼生產牛奶。NUTTEA茶飲加入純素堅果奶蓋，採用腰果、核桃、榛果、杏仁及夏威夷果仁5種堅果製成，經冷壓萃取、烘焙和乳化等繁複程序，飲品確保不含任何牛奶及化工奶精，讓母牛免於受難。NUTTEA亦致力支持本地弱勢動物團體，定期舉辦捐款活動，希望幫助更多有需要的毛孩。
LUSH同樣嚴格遵守打擊動物測試的承諾，除了產品不經任何動物測試外，品牌的資金更不會投放於任何涉及動物測試的供應商，亦只會向承諾不進行、不參與及不計劃參與動物測試的供應商採購原材料。
港人每年棄置200個塑膠飲料容器
根據立法會環境事務委員會2019年統計，港人每年棄置200個塑膠飲料容器，每年棄置量約15.5億，相等於2,690輛雙層巴士重量。故此，#CarryTheCup「走杯」限定茶飲店將不會提供一次性塑膠飲品容器，鼓勵大家培養攜帶環保杯的好習慣。
推廣期間，凡於LUSH銅鑼灣記利佐治街店選購裸裝產品，即可以自攜環保杯免費換領NUTTEA飲品一杯。
活動詳情：
日期：2021年9月10日至10月3日（每逢周五、六、日）
時間：逢周五—下午4時到6時；逢周六、日—下午2時到8時
地點：LUSH銅鑼灣記利佐治街店
(每日贈送60杯，先到先得，送完即止。)
義賣慈善愛心潤膚乳助「大樹下」
另外，LUSH再度舉辦慈善愛心潤膚乳義賣活動，支持救援動物的「大樹下」。成立於1985年的「大樹下」，致力拯救、照顧被遺棄的動物，為牠們提供庇護。「大樹下」亦不時透過舉辦活動，向公眾推廣並教育動物權益等知識，並促進獸醫服務。由即日起至19日期間，慈善愛心潤膚乳及慈善愛心潤膚芭的銷售收益，將全數撥捐 「大樹下」，支持他們的動物救援及公眾教育工作。