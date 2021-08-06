Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
宣揚零殘忍｜買LUSH裸裝產品 即送NUTTEA飲品
11 小時前
#Hashtags
LUSHNUTTEACarryTheCup走杯大樹下慈善愛心潤膚乳零殘忍
宣揚零殘忍｜買LUSH裸裝產品 即送NUTTEA飲品
news-images
宣揚零殘忍｜買LUSH裸裝產品 即送NUTTEA飲品

每年有逾1.15億隻動物淪為產品測試的實驗對象，迫使牠們承受痛苦，甚至持久傷害。維護動物權益的LUSH最近與純素台式飲品店NUTTEA合作，免費送出NUTTEA飲品，宣揚零殘忍文化。

NUTTEA支持本地弱勢動物團體

人工飼養的乳牛長期遭受非人道對待，一年平均305日被逼生產牛奶。NUTTEA茶飲加入純素堅果奶蓋，採用腰果、核桃、榛果、杏仁及夏威夷果仁5種堅果製成，經冷壓萃取、烘焙和乳化等繁複程序，飲品確保不含任何牛奶及化工奶精，讓母牛免於受難。NUTTEA亦致力支持本地弱勢動物團體，定期舉辦捐款活動，希望幫助更多有需要的毛孩。

LUSH同樣嚴格遵守打擊動物測試的承諾，除了產品不經任何動物測試外，品牌的資金更不會投放於任何涉及動物測試的供應商，亦只會向承諾不進行、不參與及不計劃參與動物測試的供應商採購原材料。

news-images
NUTTEA茶飲加入純素堅果奶蓋。
 news-images
NUTTEA致力支持本地弱勢動物團體。

港人每年棄置200個塑膠飲料容器

根據立法會環境事務委員會2019年統計，港人每年棄置200個塑膠飲料容器，每年棄置量約15.5億，相等於2,690輛雙層巴士重量。故此，#CarryTheCup「走杯」限定茶飲店將不會提供一次性塑膠飲品容器，鼓勵大家培養攜帶環保杯的好習慣。

推廣期間，凡於LUSH銅鑼灣記利佐治街店選購裸裝產品，即可以自攜環保杯免費換領NUTTEA飲品一杯。

news-images
Lush亦有推出環保杯，鼓勵大家養成自攜杯子買飲品的習慣。

活動詳情：

日期：2021年9月10日至10月3日（每逢周五、六、日）

時間：逢周五—下午4時到6時；逢周六、日—下午2時到8時

地點：LUSH銅鑼灣記利佐治街店

(每日贈送60杯，先到先得，送完即止。)

news-images

義賣慈善愛心潤膚乳助「大樹下」

另外，LUSH再度舉辦慈善愛心潤膚乳義賣活動，支持救援動物的「大樹下」。成立於1985年的「大樹下」，致力拯救、照顧被遺棄的動物，為牠們提供庇護。「大樹下」亦不時透過舉辦活動，向公眾推廣並教育動物權益等知識，並促進獸醫服務。由即日起至19日期間，慈善愛心潤膚乳及慈善愛心潤膚芭的銷售收益，將全數撥捐 「大樹下」，支持他們的動物救援及公眾教育工作。

相關新聞：護膚品都要新鮮！Lush香港手製面膜/洗面膏 敏感肌女生必試

news-images
慈善愛心潤膚乳 $75/45g、$270/240g 慈善愛心潤膚芭 $18/10g
news-images
「大樹下」致力拯救及照顧被遺棄的動物。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/宣揚零殘忍｜買lush裸裝產品-即送nuttea飲品-284722
#Hashtags
LUSHNUTTEACarryTheCup走杯大樹下慈善愛心潤膚乳零殘忍

多相要save｜MIRROR 4子代言 SHISEIDO釋出姜濤、Anson Lo、Edan及Ian廣告相　

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
多相要save｜MIRROR 4子代言 SHISEIDO釋出姜濤、Anson Lo、Edan及Ian廣告相　
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多