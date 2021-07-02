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對抗紫外線也能保護瑚礁！海洋友善防曬 不落水也要用？
1 小時前
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對抗紫外線也能保護瑚礁！海洋友善防曬 不落水也要用？
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天氣持續炎熱，即使平日不愛用防曬的人士，都開始塗起防曬來，不過其實防曬內部分特定的化學成分，會造成珊瑚礁白化現象，甚至死亡，衝擊整個生態系統，今次為大家簡單講解這些成分對環境的害處，以及要避免用那些防曬成分，讓大家在抵禦紫外線的同時，也為保護海洋與珊瑚出一分力！

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到海灘才用海洋友善防曬就可以了？

錯，每年流入海洋的防曬乳多達14,000噸，根據國際珊瑚礁倡議組織(ICRI)的報告指出，海中防曬的來源，只有約30%經海上活動流入大海，其餘70%則是經由污水排入海洋，由於對於珊瑚有毒的分子太微小，無法被處理攔截，所以即使你沒有下海，防曬也會隨沐浴流入海水中，不單影響珊瑚，也會走入魚類體內，破壞生態。

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造成珊瑚白化的成分有哪些？

根據國際珊瑚基金會表示，已列出已知會危害珊瑚礁的十大成分，成分如下：

二苯甲酮(oxybenzone)

對羥基苯甲酸(Ethyl paraben)

甲氧基肉桂酸辛酯(Octinoxate)

對羥基苯甲酸丁酯(Butyl paraben)

氰雙苯丙烯酸辛酯(Octocrylene)

甲基亞芐基樟腦(4-methylbenzylidene camphor)

苯甲基苯甲酸酯(Benzyl paraben)

二氯苯氧氯酚 (Triclosan)

對羥基苯甲酸甲酯(Methyl paraben)

苯氧乙醇(Phenoxyethanol)

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成分如何影響珊瑚？

其中以二苯甲酮(oxybenzone)以甲氧基肉桂酸辛酯(Octinoxate)對珊瑚礁的影響最嚴重，前者能阻擋UVB以及UVA2，後者則是阻擋UVB。

全球約有3,500款以上的防曬含有二苯甲酮，但二苯甲酮會破壞珊瑚的DNA，並令小珊瑚變形及難以成長。至於甲氧基肉桂酸辛酯，由於珊瑚需要共生藻「蟲黃藻」提供能量，共生藻若吃進桂酸辛酯這類有害化學物，造成感染病毒死亡後，少了共生藻共生的珊瑚也會逐漸白化死亡。

帛琉由去年起已經禁止販售與攜帶含有這兩種成分的防曬，夏威夷也由今年起禁止非海洋友善的防曬品。

海洋友善防曬推介：

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Chantecaille 守護海洋礦物防曬噴霧 SPF30 PA+++ 天然的物理性防曬，無添加危害海洋及珊瑚礁生態的有害化學物質，安全配方適合一家大小使用。配方不但注入草本萃取成分，有效紓緩及修護肌膚，更透過礦物濾光原理，保護肌膚免受灼熱陽光傷害。防曬有效抵禦UVA及UVB，讓肌膚快速吸收並高度防水。噴霧同時支持WildAid野生救援海洋保育計劃，支持其坦桑尼亞計劃。$640/177ml
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P4O 海洋友善防曬霜 SPF 50 PA+++ P4O是People4Ocean的縮寫，品牌由一群海洋愛好者和珊瑚礁科學家在2014年成立，並於澳洲的護膚專家LaGaia Unedited合作，製作保護敏感皮膚和自然生態系統的防曬品。顧客購買任何P4O產品，品牌都會向澳洲的珊瑚礁保護計劃捐出1美元，推動保護生態活動。 防曬霜以純素的植物蠟替代蜂蜜蠟，提供紫外線防護的同時，增加皮膚水分和光澤。高度抗水性適合戶外活動時使用，純素配方亦十分適合敏感肌。產品更由生物塑料包裝，由內到外都對環境友善。$198
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Avène 高效清爽零感防曬乳SPF50+ 防曬乳只用了4種防曬成分，不含有機矽及水溶性防曬劑，減輕對海洋的負擔。防曬乳加入新一代、具有超強吸附力的超細二氧化硅微球體粉末，吸收多餘水分和油脂，令肌膚在陽光下仍能保持裸膚無重質感。同時加入抗敏活泉水具舒緩抗敏作用，有效安撫皮膚在烈日下的刺激反應，滋潤柔膚。$280/50ml
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Caudalie 葡萄籽全效抗氧防曬乳 SPF50 蘊含獨家抗氧防禦專利成分的「海洋友善」防曬乳，能啟動肌膚自我抗氧防禦機制，5重過濾防護，完美抵抗UV、抗藍光、抗皺、抗氧及抗污染。同時具抗水、光穩定性及熱力穩定性能，即使在強光和高溫下依然鞏固，持久發揮高度完美的防禦能力；所有防曬成分更是可生物降解，不含矽及水溶性防曬劑，不影響海洋及環境。$180/50ml
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23.5N 米粹舒緩水感防曬乳 SPF50 質地水感輕盈透薄，配方特別添加玻尿酸，防曬同時保濕。無味、無潤色效果，清爽舒適。配合多種舒緩成分，如米粹、接骨木果能阻止肌膚水分蒸發，舒緩因日照或汗水帶來的的不適感，而酵母菌發酵萃取，則有助舒緩過敏發炎、重建防禦屏障。$235/40ml
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Aveda 防曬護髮噴霧 質地輕盈，防水、抗UV的頭髮噴霧，加入冬青樹油及肉桂皮油提煉出的抗UVA/UVB因子，有助保護頭髮免受陽光傷害。抗氧化調配蘊含綠茶精華、有機向日葵種籽油及維他命E，保護頭髮抵抗游離基侵害。經驗證有機乳木果油、椰子及棕櫚樹油具修護及防打結功效，不會令頭髮垂贅。同時有助減輕頭髮褪色、受損及乾燥。$310/100ml
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/對抗紫外線也能保護瑚礁！海洋友善防曬-不落水也要用？-275265
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