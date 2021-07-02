對抗紫外線也能保護瑚礁！海洋友善防曬 不落水也要用？

天氣持續炎熱，即使平日不愛用防曬的人士，都開始塗起防曬來，不過其實防曬內部分特定的化學成分，會造成珊瑚礁白化現象，甚至死亡，衝擊整個生態系統，今次為大家簡單講解這些成分對環境的害處，以及要避免用那些防曬成分，讓大家在抵禦紫外線的同時，也為保護海洋與珊瑚出一分力！
到海灘才用海洋友善防曬就可以了？
錯，每年流入海洋的防曬乳多達14,000噸，根據國際珊瑚礁倡議組織(ICRI)的報告指出，海中防曬的來源，只有約30%經海上活動流入大海，其餘70%則是經由污水排入海洋，由於對於珊瑚有毒的分子太微小，無法被處理攔截，所以即使你沒有下海，防曬也會隨沐浴流入海水中，不單影響珊瑚，也會走入魚類體內，破壞生態。
造成珊瑚白化的成分有哪些？
根據國際珊瑚基金會表示，已列出已知會危害珊瑚礁的十大成分，成分如下：
二苯甲酮(oxybenzone)
對羥基苯甲酸(Ethyl paraben)
甲氧基肉桂酸辛酯(Octinoxate)
對羥基苯甲酸丁酯(Butyl paraben)
氰雙苯丙烯酸辛酯(Octocrylene)
甲基亞芐基樟腦(4-methylbenzylidene camphor)
苯甲基苯甲酸酯(Benzyl paraben)
二氯苯氧氯酚 (Triclosan)
對羥基苯甲酸甲酯(Methyl paraben)
苯氧乙醇(Phenoxyethanol)
成分如何影響珊瑚？
其中以二苯甲酮(oxybenzone)以甲氧基肉桂酸辛酯(Octinoxate)對珊瑚礁的影響最嚴重，前者能阻擋UVB以及UVA2，後者則是阻擋UVB。
全球約有3,500款以上的防曬含有二苯甲酮，但二苯甲酮會破壞珊瑚的DNA，並令小珊瑚變形及難以成長。至於甲氧基肉桂酸辛酯，由於珊瑚需要共生藻「蟲黃藻」提供能量，共生藻若吃進桂酸辛酯這類有害化學物，造成感染病毒死亡後，少了共生藻共生的珊瑚也會逐漸白化死亡。
帛琉由去年起已經禁止販售與攜帶含有這兩種成分的防曬，夏威夷也由今年起禁止非海洋友善的防曬品。
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