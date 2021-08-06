尖沙咀facial新店：BEYORG有機療程、OROGOLD黃金護膚

最近經常戴口罩，令皮膚差了不少，除了在家勤力敷mask之外，放工做個facial也是個不錯選擇，最近在尖沙咀新開的兩間美容店，不約而同地設有facial房，可以在療程中試用不同的護膚品，試完啱用可以立即買回家！
BEYORG自家品牌A.O.R
有機護膚牌子BEYORG早前在尖沙咀K11 Musea開設首間BEYORG X A.O.R概念店，除了引進世界頂級天然有機品牌外，更重點介紹BEYORG的首個自家創立的美容品牌A.O.R。
A.O.R經8年研發，並在2019年底推出兩款王牌產品，包括以100%植物纖維製造的「有機片狀面膜」，當中有機成分佔98.5%，並且通過COSMOS 認證。而有機面膜泥則採用有機的膨潤土及高嶺土配製再混合活化霜激活，同時具有深層清潔、排毒和保濕作用。該系列一共推出17款產品，採用小批量生產，確保產品新鮮度。
為迎合客人需求，新店更設有一間客人專屬的私人美容療程房間，品牌中最受歡迎的A.O.R深層水潤亮白面部療程，整個療程90分鐘，除了面部得到護理外，此療程美客師更會按摩客人手腳等部位，令客人的肌膚即時回復亮白水潤柔軟及有彈性，煥發自然光采同時舒緩身體疲勞。
地址：尖沙咀海濱K11 Musea人文購物藝術館B106A店
電話：2333 7068
OROGOLD Cosmetics黃金抗衰老
美國殿堂級美容品牌OROGOLD Cosmetics，以古代黃金養顏秘方見稱，品牌參考自埃及妖后每晚敷黃金面膜入睡，以及在古羅馬時用黃金藥膏治療各種皮膚問題聞名於世的事蹟，證明黃金是保持年輕和柔嫩肌膚的秘方。
OROGOLD Cosmetics最近進駐尖沙咀海港城，開設新店OROGOLD Prestige，裝潢以黑白色為主調，綴以金色細節，呼應品牌的招牌成分。
除此之外，新店更體貼客人想享受面部療程的心意，在新店增設獨立療程房間，提供多個只此一家的奢華護膚療程，更設有多部面部療程機，讓客人在下班或購物後，一站式享受黃金護膚的療程。
地址：尖沙咀海港城2樓2334號舖
電話：2324 0389