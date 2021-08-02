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山系神鞋｜KEEN推出全新Jasper系列
1 小時前
山系神鞋｜KEEN推出全新Jasper系列
談起戶外鞋，不少人都會提起KEEN Jasper系列，全因它滿足到機能佳、又要兼具潮味戶外鞋的你！在最新 2021 秋冬季度，KEEN便為經典Jasper系列將推出全新款式，包括Jasper Rocks、及Jasper II系列，讓一家人盡享outdoor的親子樂趣。
Jasper實踐綠色理念
Jasper系列是以攀石為主題的一系列鞋款， 鞋面是天然皮革絨面革，除了看起來和摸起來都非常細緻以外，配合回收 PU 及軟木合成鞋墊，為雙足帶來貼腳而舒適的享受。此外，Jasper設計貫徹環保理念，一方面嚴選LWG認證制革廠的環保高級皮革面層製作鞋身，盡力於製造過程中減少用水及污染；另一方面更加入環保抗臭技術，從設計中實踐綠色理念。
Jasper Rocks復古配色登場
相比起Jasper，Jasper Rocks有更渾圓的鞋形輪廓，同時更配備 QUICKLACE 索扣鞋帶，即使單手仍然能夠輕易索緊鞋帶，是對適合懶人的穿脫的戶外鞋。結合柔軟的軟木鞋墊及鞋筒軟墊更確保了舒適性，尤其適合戶外活動、露營時穿着。而最新Jasper Rocks男裝系列帶來三款採用復古色彩拼接設計的新作，展現濃濃retro型格。
Jasper II兼備童裝設計
Jasper系列進一步注入防水機能，帶來配備 KEEN.DRY 防水透氣科技的最新 Jasper II系列，以回應戶外活動時所面對的不同環境需要。Jasper II除了加入KEEN.DRY 防水透氣薄膜外，更採用發揮優良抓地力的 KEEN.ALL-TERRAIN 全地型橡膠外底，配合提供優異緩衝的輕量化EVA中底以及可拆式Luftcell PU充氣鞋墊，即使整天穿着仍能提供舒適腳感。此外Jasper II更備有童裝（非防水），細心採用索扣鞋帶結合魔術貼設計方便小童穿着。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/山系神鞋｜keen推出全新jasper系列-287959