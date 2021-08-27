「斷貨王」去痘、美白、補水保濕、抗皺
「斷貨王」去痘、美白、補水保濕、抗皺
年齡是女人的秘密，最好當然是Keep住童顏見人，但隨年紀增長，單靠用2小時煲骨膠原湯並不足夠，熟悉美容潮流的女生對「日本第1個將植物幹細胞成分廣泛使用於藥妝產品中的品牌」絕對不會陌生，LITS在日本被傳媒瘋狂報導，其皇牌面膜更是日本藥妝店長年熱賣的好物，更經常被搶購一空！
產品的大人氣不只限於日本，現時就連台灣、香港都大熱賣，得到眾多美容達人一致推介，贏過眾多專櫃品牌，成為口碑極好，回購率超高的產品。產品以三種植物幹細胞萃取為主，成分天然安全，敏感肌日常使用都無問題！配合高科技DDS傳導滲透技術及輕盈質感，讓養分瞬間滲透，不會停留於肌膚表面，為肌底注滿水分，從深層開始修補受損細胞，激活細胞生長，增加膠原BB數量，對抗自由基傷害，同時提升肌膚吸水力達至頂級效果，甚至超越眾多專櫃品牌，輕鬆打造Better Me，綻放自信光芒！
日本女生5大護膚秘訣清單完勝
高效淡斑貼x美白面膜，亮白Double Up~ LITS「白皙清潤集中亮顏面膜」
日本藥妝中回購率極高，蘊含金黃洋甘菊萃取、積雪草萃取、熊果提取物及多種植物幹細胞成份，配合特有高效重點淡斑精華貼雙管齊下，可超高效重點淡斑，集中擊退斑點、暗瘡印、黑色素，面膜精華深入肌底，祛黃美白，真正達至全面雙重亮白功效，更同時發揮煥活肌膚功效，打造亮白女神肌！
LITS白皙清潤集中亮顏面膜~ 高效淡斑精華貼+美白面膜
限時優惠：〈買2送1〉平均一盒$56.6
建議零售價：$85/件 (一盒3片)
美白效果雙倍up~ LITS「亮白極淨泡泡面膜」
只需10分鐘，軟綿綿泡泡及酵素，徹底袪除黑頭、暗沉粉刺、老化角質、油脂污垢、殘妝、黃氣等，擊退令人懊惱的粒粒和痘印，抗氧一步到位，有效解決肌膚水油平衡及毛孔粗大問題，有如毛孔吸塵機做到深層清潔；有助提升肌膚吸收力，全面注氧提升細胞活力，提亮膚色，令肌膚亮白通透，輕鬆告别黑頭，徹底淨黑潤白！
LITS亮白極淨泡泡面膜~ 10分鐘泡泡面膜，徹底淨黑潤白
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建議零售價：$85/件 (一盒3片)
不可不試 回購率極高~ LITS「植物幹細胞保濕面膜」
想肌膚day day keep住水嫩肌，就要勤敷mask 幫肌膚急救補濕！蘊含 3 種植物幹細胞萃取、石榴果萃取精華，強效滲透直達肌底，為肌膚注入大量水份及強抗氧，比一般面膜效果更快更滲入，性價比超高，一敷保濕、提亮、效果超有感！ 每片面膜100%棉製，剪裁貼服臉部，敷上臉猶如second skin般貼面，超治癒，膚色明顯變得更水嫩和透亮，日日敷面膜亦不心痛！
LITS植物幹細胞保濕面膜32片裝~ 強抗氧
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建議零售價：$115/件 (一包32片)
日本藥妝超人氣面膜+Kevin老師推介~ LITS「逆齡無痕修護面膜」
從6大植物幹細胞萃取而成，除了可讓組織細胞再生修復，更有效深層補水；特有高效溶皺貼可重點淡化法令紋及眼紋，預防細紋產生高效滲透，撫平皺紋，令肌膚回復無紋滑溜搪瓷肌！
LITS逆齡無痕修護面膜~ 集中撫平皺紋、全面緊緻
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產品特有「法令紋眼紋溶皺貼」重點淡化法令紋和眼紋！
20秒就有敷完面膜功效 ～ LITS「幹細胞激減肌齡面膜球」
一粒面膜球實現48小時濃密保濕，採用「尖端冷凍乾燥技術」，鎖住最新鮮的美容成分，穩定混合超高濃縮植物幹細胞、EGF、膠原蛋白、玻尿酸等美容成分，以新鮮狀態瞬間融入肌膚底層；每日妝前及睡前，只要將面膜球加入化妝水，即時〈1秒溶化〉，〈15秒吸收〉，〈1粒7天有效〉，化妝前使用避免浮粉出現，1粒面膜球足足等於9瓶精華液，精華滿滿，煥活肌膚，激減肌齡，20秒肌膚儲滿膠原底，塊面水潤滑溜到好似搽咗粉咁，專櫃級成分幫你肌膚飲飽水，絕對愛不釋手！！
LITS幹細胞激減肌齡面膜球~ 20秒重現水嫩彈滑BB肌
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建議零售價：$210/盒 (一盒6枚)
由9月10日至16日於萬寧購買LITS植物幹細胞神級面膜，即享買二送一優惠，植物幹細胞專櫃級成分+超級優惠價，小資女們必定要掃貨！
推廣期：9月10日至16日
銷售點：萬寧及網店