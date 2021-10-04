快速上妝｜陳凱琳孖雪姨出美妝蛋 化妝棉換《魔雪奇緣》夢幻包裝

星級靚媽陳凱琳(Grace)去年與人氣KOL雪姨開設自家化妝棉品牌——雪后（Snow Queen），並推出雪后卸妝及潔膚棉片，紙纖維物料不單更環保，更不會「甩毛」。品牌最近趁秋冬來臨換上「應節」的包裝，首次與迪士尼合作以「迪士尼公主巡禮」為主題，推出《魔雪奇緣》Elsa(愛莎)特別版包裝的雪后卸妝及潔膚棉片，同時推出全新產品雪后美妝蛋，滿足不同美妝愛好者所需。品牌由今日起在尖沙咀海港城LCX，開設為期3日的《魔雪奇緣》期間限定店，讓大家率先試用及體驗親膚的美妝蛋。
與雪姨現身期間限定店
Grace與雪姨今日結伴出席開幕禮，教授及分享潔膚棉及美妝蛋的使用心得，Grace說：「每個女生心底大概都有個公主夢吧？我們認為《魔雪奇緣》中的Elsa個性沉穩優雅、獨立自主，外表柔弱但內心堅強，與雪后品牌的形象不謀而合。今次得到迪士尼授權，讓Elsa躍上雪后產品，單看它的夢幻包裝便充滿公主的華麗氣息。」
平日的美妝蛋多數用來化妝，今次的兩款就分別用來上妝及護膚品，不單令妝容更貼服，更平均地推開保養產品。她繼指，清洗美妝蛋的方法非常簡單，可以先將美妝蛋放入碗中並加水，之後再以微波爐加熱約30秒。
龔嘉欣、單文柔撐場支持
Grace的圈中好友龔嘉欣、單文柔等都有現身期間限定店以示支持，龔嘉欣經常忙於拍劇，日常妝感都較濃艷和厚重：「拍劇很多時候需要日夜顛倒，令皮膚狀態變得不穩定，稍為乾燥些便會出現卡粉，現在轉用水滴形美妝蛋，方便快速上妝，底妝更貼服，妝容更立體精緻。」
單文柔則表示自從以雪后美妝蛋用於日常護膚後，便愛不釋手：「橄欖形美妝蛋可均勻地推開護膚產品，斜形設計十分有心思！扁平一側我較常用於額頭、臉頰和下巴等大面積部位，用來推開面霜及精華液等，另一邊的迷你彎月形就最適合用於眼底塗抹眼霜。」
美妝蛋加入抗菌成分
雪后卸妝及潔膚棉片除了適合用於化妝、卸妝、個人護理之用外，還可以加入卸甲水卸除指甲油；或加入消毒酒精，消毒隨行物品。全新產品雪后美妝蛋更是專為亞洲人設計，仿蜂巢設計，氣孔分佈平均，使用時更親膚貼服。原材料不含乳膠，特別加入銅離子Cu2+成分，對抗細菌滋生。