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打卡好去處｜innisfree夢幻櫻花咖啡店 買素顏霜8折+打卡送體驗裝
2021-09-10
打卡好去處｜innisfree夢幻櫻花咖啡店 買素顏霜8折+打卡送體驗裝
初秋的早上總是想多睡一回，innisfree的濟州王櫻素顏霜具備亮膚、保濕及SPF 30PA++防曬功能，可阻礙黑色素形成，美白力與保水感兼備，更同時解決戴口罩時的厚重妝容問題，不會有假白及溶妝的煩惱，簡單滿足早上肌膚需要，朝早出門不再趕時間。
innisfree x Milk Bar Cafe 櫻花咖啡店
innisfree特意在今個初秋，與韓式cafe Milk Bar合作，以「You Light Up My Day」作主題，除了以濟州王櫻透嫩素顏霜作靈感，還結合本地插畫家Sandy Wang作品，把cafe打造成夢幻打卡熱點，最適合和朋友閨蜜一起拍照聊天，讓大家light up少女心。
櫻花輕食打卡必去
Milk Bar Cafe由9月10日至9月30日期間推出多款限定餐飲，包括濟州櫻花梳打、濟州櫻花抹茶及草莓忌廉卷，均以素顏霜作靈感，材料選用櫻花及草莓，充滿櫻花的夢幻粉嫩感，顏值甚高，絕對適合打卡，喜歡甜品的女生不要錯過。
購買素顏霜即享8折
活動期間於Mike Bar Cafe購買濟州王櫻透嫩素顏霜更可享8折優惠，另外只要上傳店鋪大玻璃窗畫前的打卡照，再分享到個人IG，標記@innisfreehongkong 與 @milkbarcafe 及指定hashtag，即可獲得櫻花系列4件體驗套裝(限量80套)。如同時追蹤2個IG account，購買限定蛋糕、飲品可享額外9折優惠。
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innisfree x Milk Bar Pop Up Café—You Light Up My Day：
日期：9月10日至9月30日
地點：深水埗鴨寮街79號
開放時間：星期二至日，早上11時至下午7時
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/打卡好去處｜innisfree夢幻櫻花咖啡店-買素顏霜8折打卡送體驗裝-284299