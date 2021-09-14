OL
扮靚做善事｜XOVĒ推粉紅美肌套裝 收益捐癌症基金會
1 小時前
扮靚做善事｜XOVĒ推粉紅美肌套裝 收益捐癌症基金會
下個月就是「粉紅10月」，由黎姿引入來港的白松露護膚品牌XOVĒ，響應由香港癌症基金會舉辦的粉紅革命Pink Revolution，支持一系列粉紅活動，並推出粉紅套裝，慈善企劃的相關收益扣除成本後，將全數撥捐香港癌症基金會，全力支援所有患病女士。
XOVĒ X Pink Revolution 慈善粉紅環保購物袋
現凡於XOVĒ網上商店購買任何產品滿$1,800，並輸入優惠碼【PINK】，即送XOVĒ X Pink Revolution慈善粉紅環保購物袋。粉紅色的環保袋印上XOVĒ logo及代表Pink Revolution的桃紅色絲帶，充滿少女浪漫氣息，同時宣揚對於乳癌的關注。
支持Dress Pink Day粉紅服飾日
黎姿旗下的3個品牌，包括CosMax醫美中心、VITAE生活美容中心及XOVĒ白松露護膚品牌，均響應10月29日舉行的Dress Pink Day粉紅服飾日，以行動支持受乳癌影響的人士。當日到訪CosMax醫美中心、VITAE生活美容中心或XOVĒ期間限定體驗館的人士，只需穿戴粉紅衣飾，即可獲贈「XOVĒ粉紅修護體驗套裝」。另外，凡向癌症基金會捐款$150或以上，即能支援乳癌復康包的製作，鼓勵完成手術的乳癌患者，並獲贈癌症基金會粉紅革命紀念品。
推出限時粉紅美肌套裝
XOVĒ同時推出限時美肌套裝，只需一支Pink Product肌源液的價錢，額外送上3款精選白松露產品及緊緻療程，從肌源喚活修護，Pink Product收益扣除成本後更全數撥捐香港癌症基金，分享美麗祝福！Shop here: https://bit.ly/3z5MzTU
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/扮靚做善事｜xovē推粉紅美肌套裝-收益捐癌症基金會-285598