踏入30歲後，皮膚逐漸鬆弛，不單法令紋加深、下顎線不分明，更令面部輪廓開始模糊，想維持年輕V面，不妨使用有緊緻提拉成分的護膚品，加上按摩提拉手法，幫助大家輕鬆凍齡！
文：Abby
MONNAL
7GF 奢華高活性抗衰因子濃縮精華 $2,400/6ml x 6
GF是人體產生的一種蛋白質，具有修復和再生細胞的功能，包括產生膠原蛋白、彈性蛋白和透明質酸的細胞，精華由7種不同GF因子所組合，有效激活老化細胞，最大程度地發揮皮膚再生功能。
Art Piece 2698 8910
NIVEA
有機植萃抗皺賦活修護日霜($134.9/50ml)及晚霜($169.9/50ml)
含有99%天然成分，加入有機牛蒡子植萃精華及純植萃油，為肌膚保水滋潤修護，同時有效去紋緊緻，抗皺賦活，回復柔軟與飽滿，透出清澈亮澤感。
NIVEA 2209 3688
ALBION
賦活彈力輪廓緊緻精華液S $830/ 40ml
豐盈精華液，有助促進增加肌肉細胞和加強肌肉，拉提緊緻，塑造具輪廓感的小顏效果，並提供豐盈水分和彈性。
Albion 2831 8467
Charlotte Tilbury
冰肌冷凍修復面膜 $545
面膜以柔軟矽膠所製，靈感來自冷凍療法的高效煥膚功能和穴位按摩技術，嵌入先進的冷卻凝膠冰珠，針對下巴、下顎、前額、顴骨和法令紋，可重複使用，提拉緊緻。
Charlotte Tilbury 2311 6118
肌研
Premium 金極潤補濕緊緻面霜 $199/50g
塗抹式膠原面霜，含咖啡因精華，針對鬆弛肌膚，能激活膠原蛋白增生及促進膠原重組，有效保持肌膚彈性緊緻，改善乾燥缺水及淡化乾紋，重拾飽滿。
肌研 2699 0078
FUJIFILM
JELLY A QUARYSTA 啫喱保濕精華 $850/40g、$1,100/60g
加入僅20納米的人類型雙重細胞間脂，提升肌膚鎖水及補水力；配合植物成分鈎藤萃取，加強皮膚彈性，達至外補充內重建。喚醒柔軟緊緻的強健肌膚，重現看得到的彈性光澤。
ASTALIFT 2942 6333