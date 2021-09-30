Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
提早過聖誕｜植村秀聯乘HELLO KITTY、Charlotte Tilbury夢寐星光、Dior專業後台彩妝
45 分前
#Hashtags
聖誕節聖誕限量限量彩妝植村秀HELLOKITTYCharlotteTilburyDiorLauraMercierVALMONT倒數日曆2021聖誕聖誕彩妝聖誕套裝
提早過聖誕｜植村秀聯乘HELLO KITTY、Charlotte Tilbury夢寐星光、Dior專業後台彩妝

現在還是10月頭，不過已經陸續有化妝或護膚品牌推出聖誕限量系列，務求搶到節日「頭啖湯」，除了有趣聯乘之外，也有不少王牌產品換上特別版包裝。由於每年的限量版都很快賣斷，筆者強烈建議大家不要等到12月才入手，到時買不到只有後悔，不如早點過節！

植村秀 x HELLO KITTY rock the party 限量聯乘系列

植村秀每年的聖誕聯乘系列都令人引頸以待(而且很快斷市)，今年就與萬人迷HELLO KITTY推出限量系列，為這位可愛明星，配上大膽前衛的品牌彩妝風格，在標誌性紅絲帶上印上雷電圖案，全黑打扮的HELLO KITTY綴上星星及閃電圖案，搖身一變成為搖滾巨星！系列由今日起在植村秀合作網店(https://bit.ly/3jdMPJ6)發售，並於10 月 15 日在全線專門店及專櫃推出，不過根據往年經驗，聖誕限量系列通常非常快斷市(尤其是限量化妝箱)，筆者建議大家在網上買，買到心頭好的機會比較大。

news-images
植村秀與HELLO KITTY限量聯乘。
 news-images
news-images
rock the party! 眼影組合 $670 外盒設計以HELLO KITTY的搖滾妝容為主題，猶如一個可愛的手提包，更可扣上金鏈子隨身攜帶。眼影靈感源自閃耀的的士高閃光燈球，10款色調塑造前衛造型，特別加入全新XXL閃爍眼影，讓妝容發光發亮。
 news-images
disco glam 眼影組合 $450 迷你眼影組合共有6款色調，以充滿節日氣氛的閃爍紅色、棕色及金色為主調，極易配襯，小巧精緻設計可隨身攜帶。
 news-images
rock the party! 限量化妝箱 $2,950 化妝箱由日本匠人全手工製作，精巧設計可存放所有必需的化妝小物。
 news-images
disco glitz 無色限唇膏 $255/2色 唇膏帶有閃爍的耀目光澤，色調可選ruby sparkler閃耀紅寶石色，凸顯大膽魅力；或以dazzling nude耀眼裸色塑造閃亮效果。
 news-images
無色限絹感唇膏 $280/3色 靈感源於纖細絲滑的日本絲緞kinu，如絹順滑的質感，配合日本精細科技色素，呈現精緻飽和色彩及來自檜木的獨特香氣。
news-images
無色限絹感唇釉 $285/2色 全新peach martini色調製造熱帶色彩，讓雙唇陶醉於水果般水潤又鮮明的色調中。
 news-images
petal 55 粉底掃 $470 粉底掃經日本匠人精心逐一手製，可輕易塑造專業、完美無痕的派對底妝，只需簡單一掃便可營造完美肌膚。換上Hello Kitty的閃爍設計，絶對值得收藏。
news-images
ultime8∞ 黃金琥珀潔顏油 $875/450ml、$380/150ml 派對後的護膚程序應該很簡單，品牌標誌性的潔顏油換上HELLO KITTY新裝，蘊含8種珍貴精油，為肌膚洗淨化妝品與日常污垢，用後肌膚水潤柔嫩。

Charlotte Tilbury 夢寐星光節日限定系列

今年的系列以夢寐星光為主題，不單有浪漫的星光包裝，實用百搭的眼影盤及彩妝盤，令所有人不論在任何場合都能展示巨星的氣場及自信，如星星一樣無比璀燦。

news-images
Charlotte Tilbury今年推出夢寐星光節日限定系列。
 news-images
十二色眼影盤 #SMOKEY EYES ARE FOREVER $670 每年都在全球暢銷的12色眼影，今年以SMOKEY EYES ARE FOREVER面貌回歸，12種色調可分別打造4款璀燦眼妝。啞緻色調具有塗層顏料，使眼影更易推疊暈染；金屬色調則含有夜光珍珠成分，可營造拋光金屬妝效。
 news-images
珍珠閃爍四色奢彩眼影盤 $440 眼影包裝採用星星印花設計，由4款閃爍珠光的幻彩色調組成，由胭脂粉色、粉紅金，到古銅棕色和珠光金色，打造閃亮迷人星光，疊塗色調更能打造多維度眼影效果。
 news-images
七合色彩妝盤 #SUNSET DREAMSCAPE $570 彩妝盤以5分鐘完成妝容為賣點，7種色調分別適合雙眼和臉頰，包括眼部打底、提亮及煙燻色，臉部修容、提亮、光影及胭脂，由辦公室走到派對宴會，只需一個彩妝盤，最啱懶人。
 news-images
PILLOW TALK DREAMS COME TRUE $3,300 如果你是PILLOW TALK的粉絲，這個套裝絕對是「夢想成真」！玫瑰金色的寶盒內，藏有14款PILLOW TALK的化妝品，包括眼影、唇膏及唇彩等，而且全部是貨size，絕對值得入手！

Dior 專業後台彩妝節日系列

不要被名字嚇怕，這個專業後台彩妝雖然受時裝騷後台啟發，但其實大部分產品都十分易用且專業(試想像如果你是後台化妝師，都想產品「生生性性」吧)。系列是節日系列的「頭炮」，包括百搭的眼影組合、潤唇膏及水潤唇彩，用法簡單而直接，即使新手都可以得心應手地打造理想妝容。色調以高級訂製時裝系列的經典色調——擁有濃郁光澤的古銅色，及深邃的梅紅色為主調，易用又時尚，其實CP值很高。

news-images
專業後台眼影組合 $450 8款眼影加上一款眼部底霜，質地包括緞光、啞緻、珠光及金屬妝效，能層疊使用，更可貼合各種膚色。#005 Plum Neutrals以梅紅色調搭配古銅和淡金色；#006 Bronze Neutrals則以棕色、磚紅和珊瑚紅色搭配古銅色，令色澤更顯溫暖。
 news-images
誘惑煥彩潤唇膏 $305 誘惑煥彩潤唇膏及誘惑豐盈水潤唇彩亦於推出古銅及梅紅兩款色調，潤唇膏能發揮24小時保濕護唇功效，更能因應個人唇部肌膚的酸鹼值，煥發個人化自然色調。可單獨使用或作唇部底霜。
 news-images
誘惑豐盈水潤唇彩 $305 潤唇彩配方富含透明質酸，持續保濕。日復日使用更能令雙唇飽滿平滑，可作唇部底霜或單獨使用，或輕點於唇上，營造豐盈光澤感。

Laura Mercier「Grand Ball巴黎舞會」限量節日系列 (10月13日發售)

以華麗輝煌的巴黎大皇宮為靈感源泉，揉合品牌的法式彩妝美學，限量彩妝換上星夜亮金包裝，加上玫瑰金、米金等浪漫色彩，令人眼前一亮。除了First Ball Cheek Palette新品，更有王牌蜜粉套裝，以及極致持久妝前底霜套裝等經典產品。

相關新聞：聖誕第一擊｜Hourglass節日限量系列開賣 與Gradini推素食下午茶

news-images
Set for Perfection Translucent Loose Setting Powder & Puff Set $370 (價值$510) 深受好評並獲得多項大獎的王牌柔光透明蜜粉，換上璀璨亮金新裝，套裝附有首次登場的粉紅天鵝絨粉撲，一拍打造16小時持久的霧感啞緻底妝，出席連場派對亦能保持完美底妝。 •柔光透明蜜粉(貨裝) #Translucent/Translucent Medium Deep/Translucent Honey •天鵝絨粉撲
news-images
First Ball Cheek Palette $500 (價值$820) 奢華柔光胭脂盤以充滿節日氣氛的星夜亮金包裝，囊括2款限定閃亮塑顏光影粉及3款極致潤色胭脂全新粉紅色調，適合任何膚色，為雙頰增添自然紅潤紅暈及小臉輪廓，一盒化出日夜場合不同妝效。
news-images
Shimmer & Glow Mini Caviar Stick Trio $350 (價值$630) 套裝備有3款迷你幻魅眼影筆熱賣色調，包括帶有珠光的桃啡色Cocoa、煙燻灰紫色Amethyst與金屬銅色Copper。眼影筆具備幼滑膏狀配方，色調飽滿，質地柔滑，易暈染推開，輕易打造光澤和啞光眼妝。
 news-images
提到聖誕，大家一定會想起倒數日曆，VALMONT 今年就率先推出2021年倒數日曆，設計結合瑞士大自然景觀與威尼斯建築。月曆的最後一日是王牌的升效更新煥膚面膜，而且是50毫升的貨裝！面膜更被譽為「幸福面膜」，能即時令肌膚變得剔透亮白，顯著排毒、驅走疲倦暗啞，減淡缺水乾紋，令肌膚柔滑亮麗，可以用來作節日急救。 12個小抽屜內另包括冰凝金裝眼霜(5ml)，水潤平滑紋理眼膜(2套)、淨化注養輕感面膜(2片)，以及來自Collezione Privata系列的Lady Code香水，無論是送禮或作為年終給自己的禮物都十分合適。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/提早過聖誕｜植村秀聯乘hello-kitty、charlotte-tilbury夢寐星光、dior專業後台彩妝-287631
#Hashtags
聖誕節聖誕限量限量彩妝植村秀HELLOKITTYCharlotteTilburyDiorLauraMercierVALMONT倒數日曆2021聖誕聖誕彩妝聖誕套裝

圖片新聞 : 霸氣

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
圖片新聞 : 霸氣
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多