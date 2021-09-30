提早過聖誕｜植村秀聯乘HELLO KITTY、Charlotte Tilbury夢寐星光、Dior專業後台彩妝

現在還是10月頭，不過已經陸續有化妝或護膚品牌推出聖誕限量系列，務求搶到節日「頭啖湯」，除了有趣聯乘之外，也有不少王牌產品換上特別版包裝。由於每年的限量版都很快賣斷，筆者強烈建議大家不要等到12月才入手，到時買不到只有後悔，不如早點過節！
植村秀每年的聖誕聯乘系列都令人引頸以待(而且很快斷市)，今年就與萬人迷HELLO KITTY推出限量系列，為這位可愛明星，配上大膽前衛的品牌彩妝風格，在標誌性紅絲帶上印上雷電圖案，全黑打扮的HELLO KITTY綴上星星及閃電圖案，搖身一變成為搖滾巨星！系列由今日起在植村秀合作網店(https://bit.ly/3jdMPJ6)發售，並於10 月 15 日在全線專門店及專櫃推出，不過根據往年經驗，聖誕限量系列通常非常快斷市(尤其是限量化妝箱)，筆者建議大家在網上買，買到心頭好的機會比較大。
今年的系列以夢寐星光為主題，不單有浪漫的星光包裝，實用百搭的眼影盤及彩妝盤，令所有人不論在任何場合都能展示巨星的氣場及自信，如星星一樣無比璀燦。
不要被名字嚇怕，這個專業後台彩妝雖然受時裝騷後台啟發，但其實大部分產品都十分易用且專業(試想像如果你是後台化妝師，都想產品「生生性性」吧)。系列是節日系列的「頭炮」，包括百搭的眼影組合、潤唇膏及水潤唇彩，用法簡單而直接，即使新手都可以得心應手地打造理想妝容。色調以高級訂製時裝系列的經典色調——擁有濃郁光澤的古銅色，及深邃的梅紅色為主調，易用又時尚，其實CP值很高。
以華麗輝煌的巴黎大皇宮為靈感源泉，揉合品牌的法式彩妝美學，限量彩妝換上星夜亮金包裝，加上玫瑰金、米金等浪漫色彩，令人眼前一亮。除了First Ball Cheek Palette新品，更有王牌蜜粉套裝，以及極致持久妝前底霜套裝等經典產品。
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圖片新聞 : 霸氣
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