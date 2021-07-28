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搽唇膏隨時無命？ 「國際唇膏日」回顧唇膏「黑歷史」
41 分前
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搽唇膏隨時無命？ 「國際唇膏日」回顧唇膏「黑歷史」
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即使要戴口罩，不少女生都有搽唇膏的習慣，又或者在手袋放定一支唇膏，在要見人的時候補補妝。不過原來在數百年前，唇膏不單被「妖魔化」、與娼妓畫上等號，更是皇室貴族的催命符。趁著今天「國際唇膏日」(National Lipstick Day)，帶大家一齊回顧唇膏的「黑歷史」，當然不少得各大品牌的「唇膏日」優惠與最新唇膏推介！

「國際唇膏日」的由來

「國際唇膏日」不算長，外界在約10年前才開始慶祝，但當時沒有確實起源，直至2016年由外國美容influencer Huda Kattan才正式註冊，她認為唇膏在每個女性心中，擁有不可取替的位置。

最早的唇膏控

對古埃及人來說，化妝是生活日常，更是無論男女都熱衷於化妝，他們喜愛將雙唇染成紅色，歷史上著名的埃及妖后(Cleopatra VII)可以說是當時經典的代表。

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得到紅唇卻失去性命？

在古埃及人的化妝品中，常添加當時還不了解的有毒物質，例如含鉛、溴、碘等的混和物，所以經常導致疾病、甚至死亡。

古羅馬在暴君Nero的皇后Poppaea Sabina的推波助瀾下，唇膏成為貴族之間紅極一時的潮流產品。但因為唇膏加入含水銀的海藻，久而久之因重金屬中毒而死，令當時不少貴族女生的壽命都只有三、四十歲，反觀沒足夠資本製作這唇膏配方的基層，則因只用紅酒沉澱物染唇，壽命反而更為長久。

 

曾與娼妓畫上等號

古希臘人信奉神明、崇尚自然，認為胭脂會製造假象、虛偽及錯覺，只有妓女為了誘惑男性才會化妝。因此在古希臘時代，唇膏與娼妓畫上等號，法律更要求妓女必須把唇色塗深，與普通女性作出區別。

進入中世紀，歐洲深受基督教文化影響，教會指控女生透過唇膏提升魅力，更形容其為「撒旦的化身」，女性擦唇膏則會被視為女巫。十八世紀的英國國會更立法，嚴懲利用香水或唇膏等誘惑男生求婚的女生，可見唇膏仍是當時的禁忌。但當時潤唇的唇油是普遍被允許的，因此有些女性會偷偷在唇油裡加入顏色，或是刻意咬、捏自已的嘴唇來讓唇色顯得更紅潤。

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首支現代商業唇膏出現

直到19世紀晚期，唇膏的生存才開始露出曙光，1870年法國嬌蘭(Guerlain)生產了史上第一支現代商業唇膏，當時的唇膏是用鹿的骨膠、蜂蠟製成，用紙包裝成型，但還不能轉出來，要用刷子或指腹來塗。

1912年，在紐約第五大道發起了一場捍衛女性參政權的遊行活動，美妝品牌創辦人Elizabeth Arden女士向遊行人士，派發逾1萬支紅色唇膏，以實際行動表達對女權的支持，紅唇遂成為女性力量的象徵。

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法國嬌蘭生產了史上第一支現代商業唇膏。
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Elizabeth Arden女士向女權遊行人士派發紅色唇膏，以實際行動表達對女權的支持。

時至今日，唇膏已經成為不少女士的必備之物，不少品牌都趁著「國際唇膏日」推出優惠，也有最新唇妝推介！

The Body Shop Lipstick Day慈善活動

The Body Shop今年以「SPEAK UP End Violence」為活動主題，鼓勵女性在講求性別平等的社會中敢於發聲，追求自己所想，延續Self-love理念。品牌更推出主題限定產品——4款色彩豐富的漆亮水漾唇釉Lip Vinyl系列包括粉紅色、珊瑚粉、莓果紅及橘紅橙，各種色調配合品牌特別印上的打氣字句，為女性傳遞正能量。產品含94%天然成分，敏感唇部適用，同樣為純素產品，為雙唇提供12小時補濕及持久的自然漆感效果，讓上妝後的雙唇水潤柔軟不黏膩，增添自信美，從此無懼發聲！

為配合「SPEAK UP End Violence」主題，由7月29日起至8月4日，顧客凡購買任何The Body Shop唇部彩妝產品，品牌會將總收入扣除成本的5%捐贈予和諧之家，為受家暴的本地婦女及兒童提供協助，支持他們勇敢發聲，重拾信心及能量。The Body Shop更於7月29日Lipstick Day當天舉行限時店舖活動，送出1,200枝唇膏液，鼓勵女性建立自信美。詳情可參考The Body Shop Facebook專頁。

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由7月22日至8月1日，凡於門市或官網購買任何唇部彩妝，即送極致絲滑唇膏超人氣糖霜玫瑰色Rose Mand貨裝一支(價值$260)。極致絲滑唇膏系列質感極致絲滑，高度顯色，6小時完美持妝。30款色彩包括備受喜愛的奶茶色調Nu Prefere、Brun Pale、Brun Naturel、Beige Intime等，全日零唇紋水潤精緻妝感。

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漆亮水漾唇釉Lip Vinyl系列包括粉紅色、珊瑚粉、莓果紅及橘紅橙，並特別印上的打氣字句。
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Gucci Beauty Rouge à Lèvres Voile 5款全新唇色 $305 品牌為系列推出5款新色，唇膏的創作靈感來自荷里活黃金時代，Alessandro Michele特意構思這5款清新亮麗的色調作為唇膏顏色，從自然色調延伸到橙色、紅色及粉紅色，令該系列的選擇更為完整豐富。唇膏採用獨特輕盈溫和滋潤配方，令雙唇光滑柔軟又不失舒適。
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Dolce&Gabbana Beauty THE ONLY ONE 亮澤唇膏專屬印花外殼 $420 全新限量版印花外殼，以傳統的馬約利卡圖紋設計，帶來了新鮮感及活力。每款印花均可以搭配任何唇膏色調，想營造低調的性感，可以使用130號玫瑰裸色Sweet Honey；240號色 Sweet Mamma則為雙唇賦予柔嫩的女性氣質。亮澤唇膏含有地中海光感複合物，柔滑質地帶來明亮妝效，令雙唇帶來滋養和水潤感覺。
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NARS SOFT MATTE TINTED LIP BALM柔霧潤色唇膏 $250 限量發售的霧面滋潤有色唇膏，為雙唇添上一抹輕柔、迷霧唇色，同時全日舒適。
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ARMANI Beauty 絲絨啞亮唇釉 THE ORIGINAL系列 $305 唇釉 揉合柔滑絲絨軟質地與霧面光感，品牌特別為3種色調配搭限量版瓶身設計，源用LIP MAESTRO的經典紅色設計，並在瓶蓋鑲上單顆藍色水晶石。品牌又推出8種全新色彩，包羅紅色、珊瑚色及裸色，令系列新增至37色。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/搽唇膏隨時無命？-「國際唇膏日」回顧唇膏「黑歷史」-277811
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圖片新聞 : 彩虹裙似刨冰

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