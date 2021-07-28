搽唇膏隨時無命？ 「國際唇膏日」回顧唇膏「黑歷史」

即使要戴口罩，不少女生都有搽唇膏的習慣，又或者在手袋放定一支唇膏，在要見人的時候補補妝。不過原來在數百年前，唇膏不單被「妖魔化」、與娼妓畫上等號，更是皇室貴族的催命符。趁著今天「國際唇膏日」(National Lipstick Day)，帶大家一齊回顧唇膏的「黑歷史」，當然不少得各大品牌的「唇膏日」優惠與最新唇膏推介！
「國際唇膏日」的由來
「國際唇膏日」不算長，外界在約10年前才開始慶祝，但當時沒有確實起源，直至2016年由外國美容influencer Huda Kattan才正式註冊，她認為唇膏在每個女性心中，擁有不可取替的位置。
最早的唇膏控
對古埃及人來說，化妝是生活日常，更是無論男女都熱衷於化妝，他們喜愛將雙唇染成紅色，歷史上著名的埃及妖后(Cleopatra VII)可以說是當時經典的代表。
得到紅唇卻失去性命？
在古埃及人的化妝品中，常添加當時還不了解的有毒物質，例如含鉛、溴、碘等的混和物，所以經常導致疾病、甚至死亡。
古羅馬在暴君Nero的皇后Poppaea Sabina的推波助瀾下，唇膏成為貴族之間紅極一時的潮流產品。但因為唇膏加入含水銀的海藻，久而久之因重金屬中毒而死，令當時不少貴族女生的壽命都只有三、四十歲，反觀沒足夠資本製作這唇膏配方的基層，則因只用紅酒沉澱物染唇，壽命反而更為長久。
曾與娼妓畫上等號
古希臘人信奉神明、崇尚自然，認為胭脂會製造假象、虛偽及錯覺，只有妓女為了誘惑男性才會化妝。因此在古希臘時代，唇膏與娼妓畫上等號，法律更要求妓女必須把唇色塗深，與普通女性作出區別。
進入中世紀，歐洲深受基督教文化影響，教會指控女生透過唇膏提升魅力，更形容其為「撒旦的化身」，女性擦唇膏則會被視為女巫。十八世紀的英國國會更立法，嚴懲利用香水或唇膏等誘惑男生求婚的女生，可見唇膏仍是當時的禁忌。但當時潤唇的唇油是普遍被允許的，因此有些女性會偷偷在唇油裡加入顏色，或是刻意咬、捏自已的嘴唇來讓唇色顯得更紅潤。
首支現代商業唇膏出現
直到19世紀晚期，唇膏的生存才開始露出曙光，1870年法國嬌蘭(Guerlain)生產了史上第一支現代商業唇膏，當時的唇膏是用鹿的骨膠、蜂蠟製成，用紙包裝成型，但還不能轉出來，要用刷子或指腹來塗。
1912年，在紐約第五大道發起了一場捍衛女性參政權的遊行活動，美妝品牌創辦人Elizabeth Arden女士向遊行人士，派發逾1萬支紅色唇膏，以實際行動表達對女權的支持，紅唇遂成為女性力量的象徵。
時至今日，唇膏已經成為不少女士的必備之物，不少品牌都趁著「國際唇膏日」推出優惠，也有最新唇妝推介！
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