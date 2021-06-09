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擊退暗啞缺水口罩肌 su:m37°白松露肌底液+嫩膚霜 調整膚色
2021-06-09
擊退暗啞缺水口罩肌 su:m37°白松露肌底液+嫩膚霜 調整膚色
夏季陽光猛烈，加上長時間戴口罩，令濕氣、汗水、油脂與化妝品堵塞毛孔，加上口罩與皮膚的摩擦，容易造成毛孔粗大、肌膚角質層變厚、膚質變得粗糙、暗啞及缺水。來自韓國的su:m37°，其鎏金溯茫系列LosecSumma，結合古羅馬皇室解毒秘方及自然發酵科學的專利成分Ferm Theriaca，推出鎏金溯茫白松露淨膚肌底液及鎏金溯茫白松露鑽光嫩膚霜兩款產品。
新品還加入品牌獨家專利成分，以稀珍白松露於4°C低温下經歷24小時自然發酵萃取而成的Aura Enzyme，保存白松露中豐富礦物質、蛋白質及其他營養成分，有效去除角質，淨化肌膚，而且性質溫和，不刺激皮膚，更能提升肌膚自我修復效果。新產品的限量套裝由即日起登場。
鎏金溯茫白松露淨膚肌底液有兩種用法，第一種是在潔面後，用肌底液充分浸濕化妝棉，從內向外順著肌膚紋理輕柔擦拭。第二種用法是使用肌底液後，先輕揉雙手令掌心變暖，再取適量肌底液於掌心，以面頰和額頭為中心輕拍幫助吸收，可針對肌膚乾燥位置重點塗抺。
肌底液有效淨化修復肌膚表面，護理毛孔，温和去除角質，整理肌膚紋理，調節肌膚新陳代謝，改善暗啞膚色，並撫平肌膚。
鎏金溯茫白松露鑽光嫩膚霜則蘊含發酵粉色維生素，能抑制及淡化黑色素形成，改善色素沉殿，調整膚色，令肌膚白裡透紅，還有親膚乳化劑及透明質酸，提升肌膚的保濕力，保持光澤。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/擊退暗啞缺水口罩肌-sum37°白松露肌底液嫩膚霜-調整膚色-271285