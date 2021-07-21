敏感肌的溫和去角質方案

戴口罩已成為生活的一部分，但長期戴口罩會令肌膚長期受壓，肌膚表層容易積聚污垢及老舊細胞，令皮膚角質日漸變厚，不單令護膚品難以吸收，更會令肌膚變得暗啞灰黃，所以更要勤力去角質。不過如果你是敏感肌女生，就要使用較溫和的去角質配方，不妨參考以下推介。
文：Abby
LESSE 柔膚磨砂潔面霜
潔面霜蘊含超微小杏子殼微粒，近乎零洗擦感，適合敏感肌膚。有效溫和去除角質和毛孔內污垢，令肌膚柔軟幼滑、去暗啞。融合有機竹炭和荷荷巴油，潔面同時呵護肌膚，達至淨肌、保濕及水油平衡。$535/75ml
Nourish 3565 4955
Dermalogica
微型美白酵素粉末
獨特的米澱粉酵素配方，遇水即呈活性狀態，加上木瓜酵素和水楊酸，溫和去角質及亮白均勻膚色，促進細胞新陳代謝，同時鎮靜肌膚。敏感肌建議可每周使用兩次。$608/74g
Dermalogica 3911 1001
mtm labo custom-blended scrub
蘊含稻米粉及山毛櫸木纖維素天然微粒、天然酵素、果酸及天然杏桃仁油等多種植物成分，能有效而溫和地軟化並帶走老廢角質，去除角質同時潤澤肌膚，拾回原有代謝能力。配合量膚定制，可根據個人需要調配專屬處方，加強角質護理效果。$480/29g
mtm labo 2121 1470
FILORGA 淨透煥采潔膚套裝
套裝包括淨透煥采黑面膜，利用去角質泡沫配合黑色活性炭成分，質感輕盈透氣無負擔，恍如天鵝絨質感的黑色泡沫，用後舒適水潤不繃緊，質地溫和，敏感肌膚也適用。$510 (價值$1,755)
FILORGA 3108 9738
Lush 杏仁奶昔砂糖洗面膏
洗面膏的粉紅色甜美造型，靈感源自法國甜點。洗面膏蘊含異極礦粉及杏仁奶能紓緩肌膚，提供極致溫和的潔面護理；金砂糖及赤鐵樹果脂則帶來柔滑的去角質修護，後者更有助恢復肌膚活力和彈性。$140/75g
Lush 2522 2216
Chantecaille花妍亮肌煥膚露
煥膚露加入複合果酸配方及柳樹皮萃取，能溫和去除老舊角質而不刺激肌膚，可深層淨化及煥活肌膚。同時有助平衡油脂分泌、保濕同時緊緻毛孔，細緻嫩膚，令肌膚年輕有光澤。$820/100ml
Chantecaille 2856 2889