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新色口罩｜MaskOn出新口罩 YOHO MALL新店買滿$400有88折
2021-09-10
新色口罩｜MaskOn出新口罩 YOHO MALL新店買滿$400有88折
本地時尚口罩品牌MaskOn._最近在元朗YOHO MALL開設MO._Archives生活概念店，打造簡潔而現代化的「檔案館」，並順勢推出全新的逸意藍「Breezy」色調口罩，以打破檔案館冰冷的的刻板印象。MO._更與本地家居用品品牌紅A合作，設計以檔案盒為藍本的限量口罩盒及一系列家居用品。
現代化檔案館設計概念
這是MO._的第二間生活概念店，破格地以檔案館為主題，店內的檔案櫃放有不同產品，寓意着品牌所蘊藏的無盡意念，有待大家慢慢發掘。
新出逸意藍「Breezy」色調口罩
全新逸意藍「Breezy」色口罩已於全部MO._門店上架，為慶祝YOHO MALL MO._Archives生活概念店開張，由即日起至9月12日，於MO._Archives購物滿$400即可享88折優惠。
聯乘紅A推香港製造日常單品 9月17日起全線限量發售
為全面照顧用家日常所需，品牌特別聯乘本地家居用品店紅A推出一系列香港製造的生活日常單品，包括限量版「多用途口罩盒」，設計意念源自檔案盒主題，備有「侘寂灰」及「日和粉紅」兩色。同時亦備有品牌與紅A聯乘的經典漏斗櫈，櫈蓋可揭開存放物品，亦可分拆套疊，方便收藏且實用性十足。至於原子杯的杯身輕巧，在經典設計上簡潔地加上MO._ 標誌，備有品牌大熱的「普羅旺斯紫」及「極簡灰」可選。聯乘產品將於9月17日起，正式於MO._Archives生活概念店及各MO._門店限量發售。
MO._Archives生活概念店
地址：元朗形點一期 1樓 1093號店
營業時間：11:00 - 21:00
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/新色口罩｜maskon出新口罩-yoho-mall新店買滿400有88折-284282