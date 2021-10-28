新色口罩｜MaskOn成立一周年推廣東歌口罩套 + MO生活用物

MaskOn._為慶祝品牌成立一周年，由即日起至11月14日，在銅鑼灣時代廣場舉行以「繁而美的距離」為題的一周年展覽，同場更有MO的新品發布。團隊更請來《Dear My Friend,》及《櫻花樹下》的本地填詞人林若寧，以及本地字體設計師威洪合作，兩人挑選十首關於「距離」的廣東歌歌詞為主題，創作出「淺白・深刻」色調周年限量口罩連「歌詞口罩收納套」，無論是文青，還是時尚潮人都會想入手。MaskOn._更正式發布MO品牌，推出一系列的限量「MO to-go」生活用物。
限量版口罩套裝 有齊「淺白・深刻」兩色
林若寧以不同的角度審視「距離」這個概念，是次為「繁而美的距離」展覽所挑選的10首廣東歌詞包括：《預言書》、《櫻花樹下》、《七百年後》、《蘇州河／慕容雪》、《吳哥窟》、《洗澡》、《一》、《失魂記》、《我不如》及《Dear My Friend,》，每首歌都對「距離」有不同的演繹，字體設計師威洪更以其對歌詞的理解和感受，為每首歌曲設計獨一無二的字體和排版，透過黑、白和灰3個展覽主色調的對比，以及場內光與影的交錯，從意境上和現實中呈現出「距離」。
為紀念與林若寧及威洪的合作，MaskOn._更推出周年限量「繁而美的距離」限量版「淺白・深刻」色調口罩套裝，以威洪為廣東歌詞設計的全新字體和排版，每盒口罩內均隨機附上10首廣東歌中其中一首歌曲的「歌詞口罩收納套」，包括《櫻花樹下》及《Dear My Friend,》等款式。
全新品牌MO賣生活用品
除此之外，MaskOn._亦藉著一周年之際，發佈全新品牌MO，產品包括由本土護膚品牌factiv為MO調配的酒精搓手液，備有隨身裝和家用裝；另外，更有大小兩個尺吋兩款色調的MO Tote Bag，能分別盛載6盒和3盒的MaskOn._口罩，集美學及實用於一身。近期流行Staycation，NO亦順勢推出一次性坐椅套和床品套裝及旅行香薰蠟燭等。
推出MO Convivium會員制賺積分
展覽期間消費滿港幣$300或以上並加入MO Convivium，可獲MaskOn._一周年10色口罩套裝一盒（每日限量150套）。MO Convivium會員可賺取回贈積分及優先預購上架新品。
另外，由即日至11月14日，顧客凡於時代廣場以電子消費滿$2,000（最多可累積三張於不同商戶之單據，其中一張商戶單據必須為美容 / 個人護理 / 運動及健康產品商戶之單據），並登記成為Happy Rewards會員，即可憑當天單據換領時代廣場x MO/ MaskOn._ 限量版防疫旅行套裝乙套，當中包括限量版座椅套1個、限量版口罩套 1個、限量版口罩3個和限量版收納袋1個。
換領時間：中午12時至晚上10時
換領地點：銅鑼灣時代廣場5樓Happy Rewards換領專櫃
MaskOn._一周年企劃展覽暨MO新品發佈
日期：即日起至11月14日
時間：12:00至20:00
地址：銅鑼灣時代廣場5樓517-519鋪