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日日戴口罩+積存化妝品 排毒淨膚療程 由底層清潔肌膚
1 小時前
日日戴口罩+積存化妝品 排毒淨膚療程 由底層清潔肌膚
在嚴夏的高溫及濕度下，日日戴著口罩，大大增加皮膚負擔，加上化妝品內的化學物難以完全卸走，不單令皮膚暗啞無光，更會阻礙護膚品吸收！最近在銅鑼灣開業的Skinfinity Concept睿庭美肌，推出綠萃排毒淨膚亮澤肌療程，以植物性精華為肌膚進行底層清潔，當精華遇到化學物，例如鉛、硅等就會有反應，由透明色變成灰黑色甚至深黑色，顏色愈深代表皮膚底層化學物愈多，療程除了可以清走黑頭粉刺，更連毛孔內的化妝品殘留物都排出，去除暗啞，令皮膚可以真正呼吸，亦令後續護膚品更吸收，增強天然屏障對抗各種環境因素的侵害。
療程價錢：$1,280
體驗價：$168
另一款24K金熨斗馥采喚顏療程，同樣適合因為長期戴口罩導致的肌膚暗啞，療程為臉部進行冷熱交替保養：以零下4度的冷湯匙，鎮定安撫肌皮膚，至於攝氏28度的熱湯匙，則能加速血液流通，同時供給肌膚氧分。加熱和冷卻效果，有助細胞再生並改善循環，強健表皮細胞，供給養份，排除細胞阻塞物，同時令肌膚明亮緊緻。
在享受淋巴排毒按摩後，美容師會再使用獨特的按摩手法，通過輕柔及定點按摩面部穴位，排走體內毒素，為肌膚細胞帶來營養和氧氣，從而刺激血液循環、加速皮膚癒合，煥發肌膚活力。
療程價錢：$2,880
體驗價：$368
Skinfinity Concept睿庭美肌
地址：銅鑼灣謝菲道482號兆安廣場1601-2室(地鐵C出口)
電話：37059945
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/日日戴口罩積存化妝品-排毒淨膚療程-由底層清潔肌膚-274684