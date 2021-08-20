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日日洗頭唔等如乾淨 頭皮都要做深層清潔！
37 分前
日日洗頭唔等如乾淨 頭皮都要做深層清潔！
炎炎夏日加上疫情，相信不少人都有每日洗頭的習慣，不過原來每日都不一定乾淨，平日女生會為面部做深層清潔，卻忽略了頭皮潔淨，多餘的頭油不單影響外觀，飄出頭油味(及汗味)，更可能有頭瘡，嚴重者更會脫髮，因此有不少女生都飽受脫髮困擾，髮量少難有造型之外，亦導致頭髮的分界線愈來愈闊。
髮再生的姊妹品牌「桂圓美HASPERO」主打女性市場，主打以中藥配方，推出殺菌、油脂分泌調理及癬症狀護理等療程。其中毛囊炎護理療程，注入純中藥，深層去除毛囊真菌與毒素，更可消炎消腫及殺菌，促進頭皮新陳代謝，增強頭皮免疫力，令毛囊回復正常生長能力，止脫髮及育髮。編者本身每日都有洗頭，不過頭皮依然不理想，有頭油及皮屑之餘，更有輕微毛囊炎，當日試做後，頭皮是有一點中藥的味道，但整個頭皮都感覺清新乾爽，就連頭髮扁塌的情況都有改善。
另一主打的護髮健髮療程($980/次)，針對頂部開始稀薄的輕微脫髮情況，令頭髮無力，受油脂問題困擾；或者頭髮經常受到化學性傷害，如染髮、電髮及漂髮等，又或加班熬夜因壓力困擾而脫髮的人士。療程會先為客人作檢測頭皮，再提供疏通經絡及氧氣健髮，帶來平衡油脂及改善髮質的功效。
查詢：3188 4547
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/日日洗頭唔等如乾淨-頭皮都要做深層清潔！-281287