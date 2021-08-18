日霜不能取代晚霜！4個搽晚霜的正確方法

我們的肌膚每日都承受紫外線、空氣污染、情緒及作息不定等壓力，加上每日都戴著口罩，令肌膚負擔更大。晚上是皮膚修護的黃金時段，不少女生都懂得善用晚上的睡眠時間護膚，為肌膚補充必要養分，同時修護滋潤，除了睡眠面膜之外，其實營養豐富的晚霜都是不錯選擇！
搽晚霜的正確方法1：日霜及晚霜並不互通
有些女生會用日霜代替晚霜，其實兩者是有區別的：日霜設計上會採用可加強鎖水，質地較為清霜的乳液；晚霜多數是營養、滋潤型的護膚品，特別針對白天受到刺激的肌膚，進行夜晚的調理與保養，例如美白、保濕、修護、緊緻及抗衰老等，質地上也較為豐盈。部分晚霜更有光敏成分，白天用反而會導致皮膚變黑，因此兩者並不互通。
搽晚霜的正確方法2：控制份量
不少女生誤以為塗晚霜愈多愈滋養，但一般晚霜營養非常豐富，如果用量太多，有可能導致營養過剩，為肌膚造成很大負擔，更可能出現脂肪粒。
搽晚霜的正確方法3：睡眠面膜不等於晚霜
很多女生都有睡前敷睡眠面膜的習慣，敷完後直接去睡，但其實面膜的主要功用是對肌膚進行深度護理，敷完之後要靠晚霜鞏固和滋潤，才能夠更好的起到夜間護理效果。
搽晚霜的正確方法4：按摩幫助吸收
搽晚霜時可以用點塗的手法，先點在額頭部位，其次是臉頰，再到下巴，點好之後，再順著皮膚的淋巴走向，由下向上進行塗抹，這些提拉按摩動作可以促進肌膚血液循環，提高晚霜的吸收率和利用率，促進皮膚對晚霜營養成分的吸收。
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