時尚眼鏡娘
曾經，戴眼鏡被認為是書呆子、好學生的標誌。但隨著近年一眾大牌如Chanel、Gucci、Prada、Chloé等力撐，天橋上、海報上和宣傳大片的女模，紛紛戴上不同形狀、款式的平光眼鏡，令「眼鏡娘」逐漸成為時尚造型之一，更是時裝迷的必備穿搭單品。而一副適合自己的平光/太陽眼鏡，不單可為造型大大加分，更有修飾臉型的效果，誠是多功能的好物。
文：Coco 圖：林俊源 模特兒：Niia R@Quest 化妝及髮型：Yanni@Star4makeup
1. 玫瑰金多邊形不規則金屬鏡框眼鏡 $1,800 (c)
多邊形細小的眼鏡框架，以綠色眉線框配上玫瑰金色框架，予人有個性、具隨性美的形象。但若本身眉形太粗、太黑或兩眉之間太貼近者，則不宜選擇這類眉線款式。
2. 亮麗金金屬扁長三角鏡框太陽眼鏡 $980 (a)
形態獨特的金屬鏡框，配合棕色鏡片，無論配襯富設計感的服飾或是簡約隨性便服，都夠晒eye-catching，令整體造型升級！
3. 銀黑鈦金屬雙樑飛行員鏡框偏光太陽眼鏡 $2,480 (b)
不易退潮流的飛行員鏡框眼鏡，雙樑設計既有復古感，又有型格氣勢，最適合帥氣女生。
4. 亮麗金金屬圓形鏡框漸變太陽眼鏡 $980 (a)
具透明感的漸變色鏡片，輕易為增添造型感，而大圓框的設計，更有修飾臉型效果，配襯任何日常便服都無問題。
選對鏡形很重要
近年平光眼鏡潮流可謂沒有退下來的跡象，日常除了可利用平光眼鏡來增添造型感外，在不想花太多時間打扮，想輕鬆自在地出門的時候，平光眼鏡就是「偷懶」的好幫手。無論是挑選平光眼鏡還是太陽眼鏡，同樣要根據自己的臉型、衣著和髮型，來挑選最適合自己的款式，選對了當然是錦上添花，甚至能塑造出跟平常不同的自己；但選錯了，就會令顏值大打折扣。
2021秋冬眼鏡趨勢
要怎樣才能選對鏡框形狀？在此之前宜先了解今個秋冬的眼鏡/太陽眼鏡的潮流趨勢。今季眼鏡潮流以新穎別致的框架及金屬材質為重點，方形和特殊幾何形狀的搞怪鏡框更是首選，框架尺寸宜選超大或細小加長框款式。鏡片色彩方面，延續了2021春夏的搶眼鮮艷潮流，鮮明如亮麗黃及粉紅色，知性沉穩如灰白及極致灰，以及具透明感的漸變色鏡片等，都能為秋冬造型增添滿滿的時尚態度。此外，復古元素也是今季重點之一，極具個性的復古款鏡框，能為造型加添幾分氣質和知性美。
按臉型挑鏡框
一般而言，挑選鏡框有三大重點： (一)圓臉選方框、方臉選圓框；(二)臉大不選圓框；(三)臉長不選方框。
- 圓臉：方形及有形狀感的鏡框，尤其是鏡框較扁身的款式，有助改善圓臉問題，增加五官立體感。
- 長形臉：可選橫向幅度較寬的款式，如oversize的Ray-Ban款眼鏡，可讓整張臉看來更勻稱。
- 方形臉：不宜選形狀感太強烈的鏡框，宜選幼邊的圓框或橢圓框，有助修飾顯眼的下顎線條，而且框架尺寸不能太小，否則會令臉龐顯大。
- 瓜子臉：尤其適合幼邊鏡框，框形可選圓形鏡框，能修飾過窄的下半部線條。
- 鵝蛋臉：很多形狀的鏡框都能駕馭，可謂百搭不挑框的理想臉型。
- 菱形臉：此臉型以歐美人士較多，特徵是顴骨線條明顯，貓眼框、眉框或半框這些搶眼款式的眼鏡都很適合。
5. 裸色鈦金屬飛行員鏡框偏光太陽眼鏡 $2,480 (b)
型格的飛行員方形鏡框設計，配上裸色鈦金屬物料，有型得來又不失女人味。
6. 玫瑰金金屬蝴蝶形鏡框漸變太陽眼鏡 $980 (a)
搶眼的玫瑰金金屬蝴蝶形鏡框，配上漸變色鏡片，盡顯復古優雅的氣場，是復古女生必備單品。
7. 藍綠色記憶塑膠方形鏡框眼鏡 $2,180 (b)
紅黑格仔雪紡上衣 $2,080 (e)
經典款塑膠方框，但此塑膠不是一般塑膠，而是在2021年紅點產品設計大獎中獲得殊榮的產品，此記憶塑膠物料輕盈、柔韌性極佳，同時具備密度與強度，鏡腿則使用了結合強度、重量和靈活性的β鈦，更採用了新式無螺絲鉸鏈連接，使開合眼鏡時的觸感更順滑平穩。
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抗敏成人眼鏡系列焦糖色橢圓形鏡框眼鏡 $888 (a)
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淺啞光金色多邊形全鈦金屬眼鏡 $2,180 (b)
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黑螢光黃梨形無鏡框眼鏡 $3,280 (d)
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彩藍方形無鏡框眼鏡 $3,280 (d)
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抗敏成人眼鏡系列酒紅色方形鏡框眼鏡 $888 (a)
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抗敏成人眼鏡系列銀灰色圓形鏡框眼鏡 $888 (a)
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啞光橄欖色方形全鈦金屬眼鏡 $2,180 (b)
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銀藍色多邊形金屬眼鏡 $2,080 (c)
9 / 12
紅色鈦金屬貓眼形鏡框太陽眼鏡 $2,480 (b)
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亮銀混綠色飛行員鏡框太陽眼鏡 $1,180 (a)
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人工智能藍三角鏡框太陽眼鏡 $980 (a)
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銀白鈦金屬梨形鏡框太陽眼鏡 $2,480 (b)
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抗敏成人眼鏡系列焦糖色橢圓形鏡框眼鏡 $888 (a)
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淺啞光金色多邊形全鈦金屬眼鏡 $2,180 (b)
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黑螢光黃梨形無鏡框眼鏡 $3,280 (d)
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彩藍方形無鏡框眼鏡 $3,280 (d)
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抗敏成人眼鏡系列酒紅色方形鏡框眼鏡 $888 (a)
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抗敏成人眼鏡系列銀灰色圓形鏡框眼鏡 $888 (a)
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啞光橄欖色方形全鈦金屬眼鏡 $2,180 (b)
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銀藍色多邊形金屬眼鏡 $2,080 (c)
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紅色鈦金屬貓眼形鏡框太陽眼鏡 $2,480 (b)
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亮銀混綠色飛行員鏡框太陽眼鏡 $1,180 (a)
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人工智能藍三角鏡框太陽眼鏡 $980 (a)
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銀白鈦金屬梨形鏡框太陽眼鏡 $2,480 (b)
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時尚不忘防疫
眼鏡是造型好幫手，而每次佩戴後都應好好清潔及保養，keep住乾淨衛生。建議在每次使用後，先把雙手清潔及消毒，然後以抗菌洗手液將鏡片、鼻托、鏡框、鏡架等每一處都清潔乾淨，尤其是鏡片表面容易黏附飛沫，更要徹底潔淨；清洗完後以清水沖淨，再用質地柔軟的紙巾或眼鏡布抹乾便可。切記要徹底抹乾才收進眼鏡盒內，以免殘留水氣，影響鏡框及鏡片材質。
Shop list：
(a) Santa Monica Eyewear 2796 2668
(b) MODO 3568 6587
(c) MOREL 2388 1993
(d) Reykjavik Eyes 2388 6002
(e) MAX&Co. 2918 0386
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/時尚/時尚眼鏡娘-282186