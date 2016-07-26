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有片睇+多圖｜Anson Edan加入BVLGARI 與BLACKPINK Lisa齊做品牌之友
2 小時前
有片睇+多圖｜Anson Edan加入BVLGARI 與BLACKPINK Lisa齊做品牌之友
BVLGARI今日公開B.ZERO1系列短片，歡迎MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)及Edan(呂爵安)加入成為品牌好友，與艾美獎史上戲劇組最年輕的最佳女主角女星Zendaya、韓團BLACKPINK成員Lisa、日本「最強星二代」木村光希、日本偶像歌手演員山下智久、金像獎、金馬獎及國際影展上獲得多個演技獎項的林嘉欣等，一同成為BVLGARI的品牌之友。
品牌表示，Anson Lo及Edan由全民造星至今一直努力追求夢想，憑藉扣人心弘的舞蹈及生動角色，觸動無數心靈，面對挑戰時從不退縮，這份獨特魅力及堅定意志與品牌精神不謀而合。兩人近日與BVLGARI合作拍攝短片，佩戴B.zero1珠寶系列，展現舞藝精湛及音樂造詣，演釋該系列忠於自我、絕不氣餒及突破極限的開創精神。
Anson Lo及Edan對加入品牌均感到十分榮幸，Anson稱：「希望往後的日子可以與BVLGARI大家庭一同在不同活動中，繼續鼓勵大家以正能量跨越界限，在通往夢想的路途上發光發熱。」Edan則表示：「BVLGARI透過作品及不同活動為社會帶來正能量，我期待日後與大家庭的各位在不同舞台上發光發熱。」
睇片：https://www.facebook.com/Bulgari/videos/253706316642265/
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/有片睇多圖｜anson-edan加入bvlgari-與blackpink-lisa齊做品牌之友-283694