染髮後不能吹頭？染髮後這樣做令髮色持久不掉色

相信不少女生都有類似經歷：辛辛苦苦在髮型屋坐了半天，為了新的髮色，但過了幾天髮色就開始褪色，甚至出現乾燥開叉、失去彈性，令頭髮看起來如「枯草」，今次大家簡單介紹4個方法，不單可以保住髮色，更可以令髮絲柔順亮澤！
染後護理方法1：染髮後隔兩天再洗頭
染髮後頭髮的鱗狀表層仍處於開啟狀況，這時洗頭很易洗走顏色粒子，所以如果太快洗頭，會令到顏色來不及被頭髮吸收就被洗掉、變色或黯沉，建議染髮後一定要忍耐兩日才洗頭，讓染劑色素多附著在你的頭髮上，讓頭髮有足夠的時間吸收顏色。
染後護理方法2：頭髮都需要防曬
紫外線不單會傷害肌膚，頭髮長時間暴露在陽光下，也會令髮色褪色、頭髮乾澀、粗糙、脆弱易斷裂等，因為色素粒子最怕熱，而陽光中的紫外線輻射能分解頭髮中有保濕作用的蛋白質，令頭髮失去原有的光澤彈性及破壞色素。建議在夏日戶外活動前，可使用有防紫外線功能的護髮產品，或戴上帽子擋紫外線。
染後護理方法3：避免海水及泳池水
染髮後的10天內，頭髮處於最脆弱的狀態，這時應減少游泳的次數，因為水的鹽分令頭髮變得粗糙，在洗掉鹽分時也會洗掉不少髮色。而泳池水中加入了「氯」及大量的化學劑、殺菌消毒劑等，也會破壞髮色結構，令染後髮色加快流走。
染後護理方法4：避免接觸高溫
色素粒子最怕高溫，如果用熱風吹頭，筒高溫會讓這些色素崩解變質，進而褪色。建議可以用凍風吹頭；如果趕著快點吹乾，用熱風時風筒亦應與頭髮保持15cm的距離，同時也要避免吹頭時間過長。同理，亦盡可能不要使用直髮夾或捲髮器。另外，如果用熱水洗髮，頭髮的角質層會被打開，加快色素流失，因此洗髮時最好使用溫水洗髮，在用護髮素後，以冷水沖洗，冷水有助鎖住頭髮的護髮素以及角質層，幫助鎖色。
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