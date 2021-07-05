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柳柳粉要入手了！ fresh x Jer柳應廷限定優惠
1 小時前
柳柳粉要入手了！ fresh x Jer柳應廷限定優惠
fresh一向重視天然純淨美，品牌找來風格清新的柳應廷(Jer)合作，以大自然為靈感，創作清新治癒的《自然肌感物語》短片。以Jer的感官角度體驗王牌的紅茶酵素抗污染精華水，身心與大自然連繫，帶動肌膚散發自然的最佳狀態。
Jer大受歡迎的「物語系列」三步曲：《水刑物語》、《迴光物語》、《風靈物語》，均以自然元素為主題，從水到光、再到風，樂迷沈浸在一片音樂旋渦中，也是今次短片創作靈感之一，透過聲音及畫面，拉近感官與自然之間的連結。
作為為新一代人氣王Jer平日相當忙碌，不單要應付幕前演出、創作、排練、拍攝日夜顛倒，又經常需要化妝，皮膚受外在環境污染。喜愛自然的Jer選用紅茶酵素抗污染精華水，有效預防因都市污染刺激皮膚而產生的自由基，以天然紅茶酵素由底層抗氧化抵禦污染，讓肌膚水潤淨透，保持肌感自然健康。
現凡於 fresh.com 購物滿$500，輸入推廣碼【JER】可獲fresh x Jer柳應廷《自然肌感物語》明信片(一套5款)及紅茶酵素抗污染精華水40ml，禮物總值$350。
另外，帶任何品牌精華或精華水空瓶前往fresh香港店舖，購買紅茶酵素抗污染精華水150ml或250ml，登記成為會員，即可享$100 fresh Dollar回贈。
睇片：www.youtube.com/watch?v=nbuCW1ZtkEA
詳情：https://www.fresh.com/hk/zh_HK/jer.html
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/柳柳粉要入手了！-fresh-x-jer柳應廷限定優惠-274538