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機迷朝聖必到 連卡佛GAME ROOM登陸時代廣場
29 分前
機迷朝聖必到 連卡佛GAME ROOM登陸時代廣場
連卡佛NEW WORLD5概念店來到第三篇章，今次以GAME ROOM為主題，設有多款經典電子遊戲，大家可以在GAME ROOM內欣賞及體驗各式各樣的精彩遊戲設計和精品，喜歡打機的遊戲迷絕對要去朝聖！
為讓玩家投入現代電競的世界，上周在GAME ROOM舉行慶祝派對，請來新晉演員胡子彤、型男Jason Wu、舞壇新星Ben(趙祥誠)、Cheronna(吳嘉禧)及時尚達人馬天佑等人出席，並夥拍以香港為總部的電競平台Talon Esports舉行電競賽事。Talon的電競隊伍更在當晚派出《街頭霸王V》東亞區冠軍選手HotDog29應戰，與賓客一決高下，競逐豐富獎品，包括Neo Legend遊戲機。
熱愛復古遊戲的人士，不要錯過各種經典遊戲，包括RS Barcelona足球遊戲桌和Neo Legend經典遊戲機，而Stern Pinball彈珠機則從艾美獎得獎劇集《星球大戰：曼達洛人》，以及漫威人氣漫畫《復仇者聯盟》中的超級英雄和反派角色取材。
同場更有獨特的流行文化收藏品和玩具精品，將會令任何聚會空間更加精彩。由藝術創意組合Fratz and Gio創作的奪目畫作，以及The Skateroom的限量藝術家設計滑板，將會成為矚目的現代擺設；而KK Plus的手辦模型和樂高積木玩具，款式多樣，令人目不暇給。
連卡佛 WORLD 3: GAME ROOM
地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2樓211-212號舖
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/機迷朝聖必到-連卡佛game-room登陸時代廣場-282230