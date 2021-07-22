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永續時尚｜SENREVE新推純素仙人掌皮革手袋 實踐可持續發展
41 分前
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SENREVE手袋小眾品牌可持續發展永續時尚IFC
永續時尚｜SENREVE新推純素仙人掌皮革手袋 實踐可持續發展
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小眾手袋品牌SENREVE，最近在香港開設第三間獨立快閃店，快閃店位於中環IFC，並以綠色、粉色、紅色3種明亮色調設計。店內不但有其品牌的大熱經典款式，同場展示幾個今年夏季的全新手袋系列，不但有亞洲限定色及飾品，更有純素仙人掌皮革手袋、輕巧的尼龍系列。

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今次快閃店的其中一個亮點，是兩款由Desserto純素仙人掌皮革製成的手袋，Desserto皮革是全球第一種以胭脂仙人掌(Nopal cactus)製成的環保有機材料，兩款手袋貫徹品牌的實用風格，同時實踐可持續發展，是時尚的永續手袋之選。

結合時尚性與實用性的全新Strati系列，採用輕盈的尼龍物料及柔軟的Dolce 紋理皮革，是品牌至今最輕的手袋系列。系列有Strati Sporta及Strati Shopper兩種款式，並有4色可供選擇。使用時可以將手袋兩側收入包內，以打造更有條理及端莊的外型，又或者向外展開，展現幾何感輪廓。

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這款由Desserto純素仙人掌皮革製成的手袋，有多種揹法，亦可當作clutch使用。
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另一款純素仙人掌皮革手袋，不單容量大，設計亦非常實用。
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Strati系列手袋以輕盈尼龍物料及柔軟Dolce紋理皮革製成，是品牌至今最輕的手袋。
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Strati手袋可以向外展開，展現幾何輪廓。

熱賣的Circa Bag系列，新的圓形設計，巧妙設計呈現品牌精緻兼多功能的理念，可作背囊、單肩包、手挽袋或斜揹袋使用，系列共有8色，其中3款 時尚色調，更是亞洲快閃店限定色。

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Circa Bag圓形手袋，可作背囊、單肩包、手挽袋或斜揹袋使用。
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Fiore及Mini Fiore水桶包結合堅挺的外殼及柔軟皮革，為造型注入實用性與優雅美感。水桶包可作斜揹袋或單肩包，並有Amica Misto純素皮革及新推出的Pebbled Misto荔枝纹皮革可供選擇。
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另一新款Mini Doctor秉承大熱款式Doctor Bag，外型小巧但足以放置日常必需品。它有多個口袋，而且可以單肩、斜揹或手挽。

地址：中環港景街1號國際金融中心商場1樓1017號鋪
時間：早上10:30至晚上9:30
日期：即日起至2021年10月31日

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/永續時尚｜senreve新推純素仙人掌皮革手袋-實踐可持續發展-278726
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圖片新聞 : 黑色光芒

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