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永續時尚｜SENREVE新推純素仙人掌皮革手袋 實踐可持續發展
41 分前
永續時尚｜SENREVE新推純素仙人掌皮革手袋 實踐可持續發展
小眾手袋品牌SENREVE，最近在香港開設第三間獨立快閃店，快閃店位於中環IFC，並以綠色、粉色、紅色3種明亮色調設計。店內不但有其品牌的大熱經典款式，同場展示幾個今年夏季的全新手袋系列，不但有亞洲限定色及飾品，更有純素仙人掌皮革手袋、輕巧的尼龍系列。
今次快閃店的其中一個亮點，是兩款由Desserto純素仙人掌皮革製成的手袋，Desserto皮革是全球第一種以胭脂仙人掌(Nopal cactus)製成的環保有機材料，兩款手袋貫徹品牌的實用風格，同時實踐可持續發展，是時尚的永續手袋之選。
結合時尚性與實用性的全新Strati系列，採用輕盈的尼龍物料及柔軟的Dolce 紋理皮革，是品牌至今最輕的手袋系列。系列有Strati Sporta及Strati Shopper兩種款式，並有4色可供選擇。使用時可以將手袋兩側收入包內，以打造更有條理及端莊的外型，又或者向外展開，展現幾何感輪廓。
熱賣的Circa Bag系列，新的圓形設計，巧妙設計呈現品牌精緻兼多功能的理念，可作背囊、單肩包、手挽袋或斜揹袋使用，系列共有8色，其中3款 時尚色調，更是亞洲快閃店限定色。
地址：中環港景街1號國際金融中心商場1樓1017號鋪
時間：早上10:30至晚上9:30
日期：即日起至2021年10月31日
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/永續時尚｜senreve新推純素仙人掌皮革手袋-實踐可持續發展-278726