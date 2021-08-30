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法令紋顯老｜拆解3類型法令紋 低成本按摩手法即時減齡
1 小時前
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法令紋顯老｜拆解3類型法令紋 低成本按摩手法即時減齡
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法令紋，又稱為「虎紋」，有時候即使沒有表情，都會發現咀唇兩邊出現「八」字紋路，而笑起來時就更明顯，令外表看上去大了10歲。原來法令紋都各有不同成因，除了愛笑，生活習慣及面部輪廓都一樣有影響，今次為大家介紹不同的法令紋，以及不同的按摩手法及抗皺產品，讓大家不一定要做醫美療程，在家都可以KO這些惱人紋理！

法令紋類型1：肌肉型

肌肉型的法令紋是表情紋的一種，如果你平日愛笑，或者經常擠眉弄眼，就要特別留意了。當我們做面部表情時，唇周肌肉便會往內拉扯及收縮，虎紋上段是指鼻翼附近的紋路，這段法令紋較深的人，可能是經常眨眼或擤鼻所致；而虎紋中段就是咀角對上的位置，經常大笑或張大嘴巴說話的人，特別容易在這個位置出現深刻的法令紋；虎紋下段就是在嘴角旁的位置，如果經常「扁嘴」，咀角亦容易出現法令紋。

每個人的法令紋一開始都是隱性的，即隨著表情動作時出現的紋路，但久而久之，就會變成靜態紋，即是不做表情也會出現的紋路。

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法令紋類型2：老化型

隨著年紀漸長，皮膚中的膠原蛋白逐漸流失，無法再支撐肌膚，令面部肌肉變得鬆弛，特別是蘋果肌會出現下垂，從而產生明顯的法令紋，這類型的虎紋多會出現在年紀較大的人士身上。

法令紋類型3：凹陷型

臉部輪廓也會導致溝紋，例如是顴骨高、上顎突出的女生等，面部結構上顯得凹陷，都會令法令紋位置的肌肉長期受到拉扯。如果女生想知道自己是否天生法令紋較深，可以在床上平躺，然後照鏡，若面部的虎紋依然存在的話，那就代表是凹陷型的法令紋。

另外，有指水腫、短時間內急速減肥變胖，平日習慣托腮及側睡，也會導致出現法令紋。

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3種法令紋按摩的手法

如果想減淡法令紋，不妨每日在家花幾分鐘時間，以下就有3種法令紋按摩的手法，分別針對不同類型的虎紋，改善惱人法令紋！

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法令紋按摩手法1：肌肉型法令紋 利用雙手的食指關節，從咀角兩側開始，以打圈方式向上按摩到鼻翼。接著也可以將腮幫子吸起，做吸氣的動作，把臉頰往內吸，然後再放鬆。
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法令紋按摩手法2：老化型法令紋 第一步：首先利用食指和中指從鼻翼旁開始，將皮膚輕輕用力從外撐開。 第二步：然後以食指及中指，由咀邊將皮膚往上提拉至眼角。 第三步：用食指關節，在咀角旁開始往上拉提按壓。 第四步：用無名指在鼻翼旁打圈按壓。
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法令紋按摩手法3：凹陷型法令紋 先抿著嘴巴，令鼻子和顴骨之間的皮膚變得繃緊，然後用手指由鼻翼旁沿著蘋果肌按至髮鬢。然後再循上、下和兩旁的方向按摩，達到提拉蘋果肌的效果。

抗皺緊緻產品推介：

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Helena Rubinstein REPLASTY 抗皺緊緻精華 $3,420/50ml 不同分子大小和結構的玻尿酸各有特性：較大分子的玻尿酸主要用於皮膚表面，幫助保濕，而較小分子的玻尿酸則有助於豐盈或對抗皺紋。精華蘊含5重H.A. Complex玻尿酸複合物，不單帶來強效而深度的保濕功效，更有效擊退皺紋。
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Kiehl’s 醫學淡紋緊緻再生精華 $525/30ml、$760/50ml A醇(Retinol)具備抗皺功效，能促進表面皮膚更新，恢復肌膚密度及緊緻度。精華蘊含仔細 調校的A醇劑量，可減退皺紋、細緻毛孔、緊緻提升、撫平細紋、柔嫩膚質、均勻膚色及煥活肌膚等。同時將傳統A醇產生的副作用減到最輕，即使在首兩個星期使用時也不會令人不適。
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Lancôme 極緻完美玫瑰再生精華 $2,835/30ml 加入產法國南部瓦朗索勒高原的玫瑰，再生玫瑰分子有效緊緻提亮肌膚，提升面部輪廓，高效促進表皮細胞更生，令肌膚顯著回復年輕緊密更顯飽滿透亮。
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dermalogica 智能全效修護精華 $1,438/30ml 精華能識別肉眼看不見的細微變化，幫助修復察覺不到的肌膚問題，例如色斑、缺水，以及肌膚缺乏膠原蛋白而出現的細紋和皺紋等，並在肌膚問題未出現之前便阻截問題根源，幫助預防肌膚將會受到的損害。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/法令紋顯老｜拆解3類型法令紋-低成本按摩手法即時減齡-282721
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