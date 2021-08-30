法令紋顯老｜拆解3類型法令紋 低成本按摩手法即時減齡

法令紋，又稱為「虎紋」，有時候即使沒有表情，都會發現咀唇兩邊出現「八」字紋路，而笑起來時就更明顯，令外表看上去大了10歲。原來法令紋都各有不同成因，除了愛笑，生活習慣及面部輪廓都一樣有影響，今次為大家介紹不同的法令紋，以及不同的按摩手法及抗皺產品，讓大家不一定要做醫美療程，在家都可以KO這些惱人紋理！
肌肉型的法令紋是表情紋的一種，如果你平日愛笑，或者經常擠眉弄眼，就要特別留意了。當我們做面部表情時，唇周肌肉便會往內拉扯及收縮，虎紋上段是指鼻翼附近的紋路，這段法令紋較深的人，可能是經常眨眼或擤鼻所致；而虎紋中段就是咀角對上的位置，經常大笑或張大嘴巴說話的人，特別容易在這個位置出現深刻的法令紋；虎紋下段就是在嘴角旁的位置，如果經常「扁嘴」，咀角亦容易出現法令紋。
每個人的法令紋一開始都是隱性的，即隨著表情動作時出現的紋路，但久而久之，就會變成靜態紋，即是不做表情也會出現的紋路。
隨著年紀漸長，皮膚中的膠原蛋白逐漸流失，無法再支撐肌膚，令面部肌肉變得鬆弛，特別是蘋果肌會出現下垂，從而產生明顯的法令紋，這類型的虎紋多會出現在年紀較大的人士身上。
臉部輪廓也會導致溝紋，例如是顴骨高、上顎突出的女生等，面部結構上顯得凹陷，都會令法令紋位置的肌肉長期受到拉扯。如果女生想知道自己是否天生法令紋較深，可以在床上平躺，然後照鏡，若面部的虎紋依然存在的話，那就代表是凹陷型的法令紋。
另外，有指水腫、短時間內急速減肥變胖，平日習慣托腮及側睡，也會導致出現法令紋。
如果想減淡法令紋，不妨每日在家花幾分鐘時間，以下就有3種法令紋按摩的手法，分別針對不同類型的虎紋，改善惱人法令紋！
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