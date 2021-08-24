8月天氣依然炎熱，加上長期戴著口罩，汗水、面油，還有老廢角質及空氣中的污染物，容易堵塞毛孔。想保持肌膚毛孔潔淨，可以每星期使用一次深層清潔泥膜，使用時謹記不要敷到全乾才抹走，否則可能會被泥膜吸走水分，帶走皮脂髒污後，就可以令護膚品吸收得更好！
文：Abby
mtm labo custom-blended
deep cleansing purimask
天然成分薄荷腦能舒緩紅腫及消炎，預防偶發性暗瘡或粉刺形成。優質的高嶺士像磁石般深入毛孔，吸走多餘油脂及污垢，疏通及收斂毛孔；蘆薈則亦能提供舒緩功效，補足肌膚水分，用後感覺清涼舒服，觸感柔軟。$1,070/60g
mtm labo 2121 1470
BORGHESE
高效美膚泥漿
升級面膜可排除雜質毒素，清除毛孔內的污垢，去除角化細胞，令肌膚重回水油平衡，毛孔更緊緻。特別加入西伯利亞人蔘根萃取為肌膚提供營養，幫助改善膚質、對抗污染及延緩衰老。$400/7.5oz
BORGHESE 2831 4828
B.Y.O.B CPM
活性竹炭淨化陶瓷面膜
香港生產的中性護膚品牌B.Y.O.B(Blend Your Own Beauty)今年成立，主打天然、純素及零殘忍，適合追求Clean Beauty的女生。面膜含豐富植物精華，有抗菌、抗炎及淨化肌膚功效，可深層清潔皮膚，同時補充水分。$298/ 5ml x 15pcs
B.Y.O.B 2473 4622
Evolcare Clarity
深層清潔綠泥面膜
這個天然品牌以獨立包裝為賣點，方便在運動後或旅遊時使用。面膜富含控油複合物，是適用所有膚質的天然排毒好物，並含有鐵氧化物、海帶和海藻等人體必需的礦物質，能為肌膚補水，明顯改善紋理。$180/3.5ml x 10 pcs
Evolcare 6290 7001
Dermacept
維他命C草本
零毛孔白泥面膜
多效維他命C複合配方，有助抗氧化、預防黑色素形成及淡化黑色素，保持膚色均勻亮白。荷荷巴粒子則可深層清潔兼去除老廢角質，清除毛孔污垢及多餘油脂，集紓緩、收毛孔、控油、去痘印及保濕等多重功效。$185/75g
Dermacept 2608 8383
雪花秀
鎮草毛孔淨緻白泥面膜
積雪草可促進肌膚微循環，增強肌膚自身修復力；艾草則有消炎抗菌功效，抑制細菌滋生，減少暗粒粉刺形成及抑制暗瘡惡化。同時可溫和軟化角質、去除死皮，鎖靜淨化肌膚，呵護脆弱敏感肌。$380/120ml
雪花秀 2110 1945