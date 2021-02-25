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溫和但高效！Tata Harper Superkind敏感肌系列
22 分前
溫和但高效！Tata Harper Superkind敏感肌系列
敏感肌女生一般傾向選用性質溫和的護膚品，不過帶來的效用十分有限。來自美國的Tata Harper最近推出Superkind新系列，從13國家發掘出36種新成分，專門為敏感肌而設，零壓配方更排除逾85種常見刺激物和過敏原，以防進一步削弱肌膚的天然屏障，誘發過敏反應，在高效與溫和之間取得平衡。
Superkind系列共有3款產品，包括Softening Cleanser、Fortifying Moisturizer及Radiance Mask，簡單3步帶來抗衰老及煥膚等功效，抵禦環境壓力及鎮靜刺激肌膚，打破敏感肌膚只能用保守護膚品的悶局。
Softening Cleanser $750/125ml (圖1)
蘊含微泡沫植物配方，能溶解積聚的污垢雜質。糅合多功能潔膚成分和營養豐富的脂質複合物，潔面之餘不會抽乾皮膚水分。
Fortifying Moisturizer $1,050/50ml
多聚醣能鞏固肌膚天然屏障，同時滋養脆弱肌膚，有效過濾過敏原，保護肌膚免受環境侵害，避免產生過敏。
Radiance Mask $580/30ml (圖2)
啫喱狀面膜用上中和果酸AHA配方，能去除暗啞和壞死皮膚細胞，而不過分刺激或抽走肌膚水分，同時平衡肌膚上的微生物群。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/溫和但高效！tata-harper-superkind敏感肌系列-272345