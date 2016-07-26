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滅痘‧清瘡
47 分前
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滅痘‧清瘡

夏日又熱又濕，令油脂分泌急增，若清潔得不夠乾淨，隨時會令痘痘大爆發。如果你認為生痘痘是年輕人的專利，那就大錯特錯了！飲食不均勻、工作壓力、捱夜，甚至長時間戴口罩、侷至滿面汗水亦會令痘痘現身。想滅痘清瘡，就要對症下藥，選用適合暗瘡皮膚使用的護膚品。

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Clinelle深層控油淨肌潔面乳及面膜
性質溫和，控油同時收細毛孔，用後不會令皮膚繃緊。配方中特別加入吸收多餘油脂的活性炭微粒、具有抗菌抗炎功效的茶樹油及洋甘菊萃取，而面膜更蘊含膨潤土，去除皮脂，疏通閉塞的毛孔，令皮膚感覺清爽潔淨。
 

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深層控油淨肌潔面乳 $139/100ml
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深層控油淨肌面膜 $169/80ml
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除痘修護膏 $119/15ml 特效抗炎修護啫喱，適合暗瘡肌。蘊含水揚酸及咯烷酮酸鋅，強效淨化肌膚；另有尿囊素、蘆薈葉及薰衣草精華，有效舒緩鎮靜，增強肌膚癒合能力。

Dr. Jart+ Teatreement系列
採用水楊酸、茶樹葉提取物及神經酰胺為主要成分，有助去除死皮和污垢，減少黑頭及白頭的形成、抗炎淨肌及修復皮膚天然屏障。
 

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潔面泡沫 $168/120ml 加入椰子衍生的天然表面活性劑，凝膠質地能溫和清潔及保濕。潔面後可平衡肌膚pH值，改善暗瘡問題。
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保濕面霜$240/50ml 蘊含81.5%茶樹提取物，有效為肌膚補充水分，去除痘印。
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暗瘡修復精華$168/15ml 特別適合丘疹和膿皰位置，於暗瘡上形成保護層，快速舒緩。
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爽膚水$188/120ml 平衡皮膚pH值，補濕舒緩。

Dermacept CC維他命C草本系列 
5大天然草本精萃的毛孔修護力量，當中包括雪絨花、金縷梅、虎耳草、葡萄柚及橙，結合多效維他命C的抗氧亮肌功效，達致保濕舒緩 、控油收毛孔及消除暗啞、速效亮肌 ！

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維他命C草本零毛孔白泥面膜 $185/75g 含豐富礦物質的白泥，加入荷荷巴粒子，深層清潔兼去除老廢角質，有效清除毛孔內的污垢及多餘油脂。
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維他命C草本複合亮肌面膜 $220/6pcs 含有胺基酸，高效補濕
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肌研糀潤修護毛孔淨透酵素洗顏粉 ($99/20個) 蘊含白米酵素，去角質，令肌膚清透富光澤；潔淨毛孔內的污垢。加少量清水後能輕易搓出細緻綿密的泡沫，用後肌膚嫩滑不繃緊。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/滅痘‧清瘡-274518
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