夏日又熱又濕，令油脂分泌急增，若清潔得不夠乾淨，隨時會令痘痘大爆發。如果你認為生痘痘是年輕人的專利，那就大錯特錯了！飲食不均勻、工作壓力、捱夜，甚至長時間戴口罩、侷至滿面汗水亦會令痘痘現身。想滅痘清瘡，就要對症下藥，選用適合暗瘡皮膚使用的護膚品。
Clinelle深層控油淨肌潔面乳及面膜
性質溫和，控油同時收細毛孔，用後不會令皮膚繃緊。配方中特別加入吸收多餘油脂的活性炭微粒、具有抗菌抗炎功效的茶樹油及洋甘菊萃取，而面膜更蘊含膨潤土，去除皮脂，疏通閉塞的毛孔，令皮膚感覺清爽潔淨。
Dr. Jart+ Teatreement系列
採用水楊酸、茶樹葉提取物及神經酰胺為主要成分，有助去除死皮和污垢，減少黑頭及白頭的形成、抗炎淨肌及修復皮膚天然屏障。
Dermacept CC維他命C草本系列
5大天然草本精萃的毛孔修護力量，當中包括雪絨花、金縷梅、虎耳草、葡萄柚及橙，結合多效維他命C的抗氧亮肌功效，達致保濕舒緩 、控油收毛孔及消除暗啞、速效亮肌 ！
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