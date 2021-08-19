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為男生而設的玫瑰香水 193演繹時尚隱形配飾
4 小時前
為男生而設的玫瑰香水 193演繹時尚隱形配飾
玫瑰是浪漫溫柔的代名詞，過去經常用於女士香氛中，香水界鬼才Francis Kurkdjian最近破格地推出L’Homme À la rose 紳士玫瑰淡香精，香氣清新透亮，品牌更請來男團ERROR成員193(郭嘉駿)，以多個不同形象，演繹香氛的「穿戴」藝術。
Francis Kurkdjian有「香氛建築師」之名，主張獨特的「香氛衣櫥」理念：每個人有不同的習慣與喜好，每日亦要出席不同場合或聚會，因此無法只用一款香水，滿足每天不同的穿搭風格。
Maison Francis Kurkdjian今年夏天推出Cologne forte淡香精系列，3款古龍水均以佛手柑為主要香材，添加不同的香材與香調，打造充滿度假風格的清新旅程。香水樽以全透明設計，透過樽身的光影變化表達清新感。
Francis Kurkdjian早年推出《Gentle Fluidity 自由之我》香水，兩款香水有一模一樣的49種成分，但透過的微妙比例調配，創作出截然不同的香水——gentle Fludity和Gentle fluidity，表達性別流動的概念。而新出的《紳士玫瑰》，同樣改變香氛的固有框架，以玫瑰表達男士堅毅的特質。
《紳士玫瑰》是一款具有花香木質調的淡香精。在剛穿上它的前幾秒，先是新鮮的綠意漫延，之後瞬間迸發出結合葡萄柚和保加利亞大馬士革玫瑰的香氣，堆砌出一種自然活力的律動。中調是具渲染力的木質與玫瑰香調，再漸漸的以琥珀木質調帶出極具吸引力的誘人香氣。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/為男生而設的玫瑰香水-193演繹時尚隱形配飾-281278