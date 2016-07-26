無形名片
挑選香水很主觀，挑得好不單可燃起愉悅心情，也能展現個人氣質、個性、風格和氣場，可說是一張無形名片。因此，香水除了要識得揀，更要識得用，將最適合自己的香氣，持續在身上釋放無形的撩人氣息。
文：Coco 圖：蘇文傑 模特兒：Simone L @Quest 化妝及髮型：Yanni@Star4makeup
MEMO PARIS Inlé Eau de Parfum $1,990/75ml (a)｜
香調：茉莉、瑪黛茶原精、桂花原精｜
緬甸的茵萊湖瀰漫着清幽的茉莉花香，湖上的船隻帶著清新的佛手柑香氣，慢慢撲鼻而來，而漂浮著的花園和果園，飄來陣陣的佛手柑油香氣，還有猶如早上晨光的桂花原精油，以及綻放明亮光線的瑪黛茶原精，自然、清新又遼闊。
(前) MEMO PARIS Irish Leather Eau de Parfum $2,260/75ml (a)｜
香調：杜松子、綠瑪黛茶原精、皮革香調｜
在寒風刺骨的早上，粉紅胡椒和鼠尾草精油的香氣，如太陽般灑落地下；清新獨特的杜松子香氣，如晨露般喚醒大地；在不遠處的馬棚裡，傳來皮革、木材、琥珀及蜂蜜燃燒起來的深沉芳香，而象徵馬匹的綠瑪黛茶原精及粗獷的皮革香調，帶來自由的氣息。｜
(後) MEMO PARIS Vaadhoo Eau de Parfum $2,260/75ml (a)｜
香調：生薑精華、蠟菊籽、廣藿香精華｜
一股會讓人迷失於馬爾代夫瓦度島的香氣，以生薑、羅勒和黑醋栗芽結合的前調起始，然後是揉合茉莉、天竺葵和蠟菊籽的芳香，最後在海岸邊被香根草、廣藿香和苔蘚的迷人氣息包圍，身心逐即墮入美麗謐靜的秘境。
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MEMO PARIS Corfu
Eau de Parfum $2,260/75ml (a)｜ 香調：大黃、鈴蘭、麝香｜ 希臘小島上，無邊的大海飄盪著佛手柑、橘子、葡萄柚、玫瑰精油和廣藿香的微笑，而綠松石色的海水中，隱藏著茉莉花、葵子、檀香木及零陵香豆之氣息。擁有不同時代及文化軌跡的科孚島，混合著雪松木、麝香和鈴蘭的香氣，成就愛與浪漫的美妙旅程。
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MEMO PARIS African
Leather Eau de Parfum $2,260/75ml (a)｜ 香調：荳蔻、天竺葵、皮革香調｜ 原始大草原上，烏木和香根草的歌聲，佛手柑和天竺葵的耳語，交織出一首大自然樂曲；在一望無際的景色裡，在乾旱及雨季之間，充斥著皮革的香氣，恍如草原上的動物們一起唱歌跳舞，形成一首壯闊歡欣的樂章。
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COACH
Dreams Sunset $890/90ml (b)｜ 香調：香梨及香檸檬、茉莉花、黑香豆及香草｜ 靈感來自日落時分一個自由奔放的冒險旅程，讓人喚起溫暖回憶及帶來充滿無限可能的魔力，展現出玩味、樂天的冒險精神。
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JIMMY CHOO
I Want Choo $1,050/100ml (c)｜ 香調：柑橘及水蜜桃、彼岸花及茉莉、香草及安息香｜ 為歌頌充滿活力和洋溢耀眼自信的女士而設，令人無可抗拒的東方花香調，塗上後舉手投足都能予人愉悅和誘人的氣息。
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LALIQUE
Natural Spray Blue Rise EDP $1,950/100ml (d)｜ 香調：粉紅胡椒、茉莉、羊絨與龍涎香及麝香｜ 清新、茂盛和充滿熱帶風情的香氣，讓人猶如即時投入如露水般的花卉天堂，在清澈的湖面上輕舞，是代表自然、細膩、讓人迷戀的知性女生的香氣。
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LANVIN Modern
Princess EDP $798/90ml (e)｜ 香調：紅蘋果及紅加侖子、小蒼蘭及茉莉、香草蘭與白麝香及白木｜ 透過探索現代女性的新視野，塑造出叛逆、神秘、愛冒險又善於隱藏的女生形象，瞬間誘發獨特的魅惑氣息，是一款充滿甜美感的香氛。
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MONTBLANC Lady
Emblem L'Eau EDT $780/75ml (f)｜ 香調：柑橘葉與白桃及荔枝、玫瑰及木蘭花、麝香及雪松｜ 靈感源自夏日花園，遊走在種滿柑橘樹和玫瑰的花園裡，是一支富有詩意的水漾花香香水，最適合優雅而堅強的女士。
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MONCLER Pour Femme
$1,800 / 150ml (h)｜ 香調：粉雪前調及佛手柑、茉莉花和香水草、雪松與香草蘭和琥珀及檀香｜ 糅合木質、麝香及花香調的香水，以清脆明亮的粉雪前調為香水揭開面紗，令人聯想起初雪的美麗景色。而充滿活力的意大利佛手柑，提升了香水的魅力，再透過茉莉花和甜美的香水草，猶如溫暖的山林香調懷抱。
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MEMO PARIS Corfu
Eau de Parfum $2,260/75ml (a)｜ 香調：大黃、鈴蘭、麝香｜ 希臘小島上，無邊的大海飄盪著佛手柑、橘子、葡萄柚、玫瑰精油和廣藿香的微笑，而綠松石色的海水中，隱藏著茉莉花、葵子、檀香木及零陵香豆之氣息。擁有不同時代及文化軌跡的科孚島，混合著雪松木、麝香和鈴蘭的香氣，成就愛與浪漫的美妙旅程。
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MEMO PARIS African
Leather Eau de Parfum $2,260/75ml (a)｜ 香調：荳蔻、天竺葵、皮革香調｜ 原始大草原上，烏木和香根草的歌聲，佛手柑和天竺葵的耳語，交織出一首大自然樂曲；在一望無際的景色裡，在乾旱及雨季之間，充斥著皮革的香氣，恍如草原上的動物們一起唱歌跳舞，形成一首壯闊歡欣的樂章。
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COACH
Dreams Sunset $890/90ml (b)｜ 香調：香梨及香檸檬、茉莉花、黑香豆及香草｜ 靈感來自日落時分一個自由奔放的冒險旅程，讓人喚起溫暖回憶及帶來充滿無限可能的魔力，展現出玩味、樂天的冒險精神。
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JIMMY CHOO
I Want Choo $1,050/100ml (c)｜ 香調：柑橘及水蜜桃、彼岸花及茉莉、香草及安息香｜ 為歌頌充滿活力和洋溢耀眼自信的女士而設，令人無可抗拒的東方花香調，塗上後舉手投足都能予人愉悅和誘人的氣息。
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LALIQUE
Natural Spray Blue Rise EDP $1,950/100ml (d)｜ 香調：粉紅胡椒、茉莉、羊絨與龍涎香及麝香｜ 清新、茂盛和充滿熱帶風情的香氣，讓人猶如即時投入如露水般的花卉天堂，在清澈的湖面上輕舞，是代表自然、細膩、讓人迷戀的知性女生的香氣。
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LANVIN Modern
Princess EDP $798/90ml (e)｜ 香調：紅蘋果及紅加侖子、小蒼蘭及茉莉、香草蘭與白麝香及白木｜ 透過探索現代女性的新視野，塑造出叛逆、神秘、愛冒險又善於隱藏的女生形象，瞬間誘發獨特的魅惑氣息，是一款充滿甜美感的香氛。
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MONTBLANC Lady
Emblem L'Eau EDT $780/75ml (f)｜ 香調：柑橘葉與白桃及荔枝、玫瑰及木蘭花、麝香及雪松｜ 靈感源自夏日花園，遊走在種滿柑橘樹和玫瑰的花園裡，是一支富有詩意的水漾花香香水，最適合優雅而堅強的女士。
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MONCLER Pour Femme
$1,800 / 150ml (h)｜ 香調：粉雪前調及佛手柑、茉莉花和香水草、雪松與香草蘭和琥珀及檀香｜ 糅合木質、麝香及花香調的香水，以清脆明亮的粉雪前調為香水揭開面紗，令人聯想起初雪的美麗景色。而充滿活力的意大利佛手柑，提升了香水的魅力，再透過茉莉花和甜美的香水草，猶如溫暖的山林香調懷抱。
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正確塗香水方法
塗香水時最令人懊惱的是「很快沒了氣味」，或是不自覺地噴得太多，為別人帶來「嗅覺負擔」。想香水在任何季節、場合，都能予自己和旁人感覺清新舒服，除了跟香氣和使用量有關外，香水噴灑的位置也是關鍵，一般噴灑香水的位置多為頸項、耳背、胸前、手腕、手肘內側和膝蓋後方這些脈搏點，亦可嘗試在腳踝處噴上香水，讓自己由頭到腳都能散發芳香自信的氣息。
另外，有些人把香水塗在手腕後，會將兩邊手腕貼著來回摩擦，此舉有機會破壞香水分子的內部結構，或會影響香調的變化；亦有些人愛把香水噴灑在衣服上，令香氣不能與肌膚接觸而產生融合的化學作用，因而無法形成個人的專屬獨特香氣。
MEMO PARIS Kedu Tea Cup Scented Candle
$1,995/120g x 2 (a)｜
三色橫間冷衫 $1,680 (g)｜
爪哇花園裡的一個平原，四周被有數百年歷史的火山環繞，平原上有光滑的綠色棕櫚樹、獨角犀牛、會變色的巨型花卉、史前時期的水牛，以及虔誠的朝聖者。而籠罩在薄霧中的婆羅浮屠神廟，就像一朵朵升起的蓮花，在火紅的穹頂散發出芬芳的焦糖香氣。
MEMO PARIS Sintra Eau de Parfum $2,260/75ml (a)｜
香調：橙花原精、香草萃取、棉花糖麝香｜
皇宮裡的一個隱蔽角落，有一片令人意想不到的熱帶雨林，而葡萄牙藝術風格的彩繪瓷磚畫Azulejo及藝術感滿滿的螺旋形樓梯，充斥著苦橙葉的香氣，並慢慢飄盪著開朗鮮明的甜橙原精油香氣，而香甜的棉花糖麝香，讓人迷失於神秘迷人的氛圍中。
法國香水品牌Memo Paris 創辦人Clara Molloy及John Molloy夫婦。
來一趟香氣旅遊
在一般的認知中，香水一直分有性別，女士多數選擇花香、果香等清新清淡香水，男士則選木質、麝香等較為濃郁的香氣，但其實香水也可無分性別男女，只要你肯大膽嘗試！來自法國巴黎的奢華香水品牌Memo Paris，是由Clara Molloy及John Molloy夫婦於2007年共同創立，由於兩人都熱愛旅遊，John是愛爾蘭環球旅行家，Clara則是巴黎詩人，於是將環球旅行的回憶作為靈感，詮釋出一系列充滿情感的香水，並且視每支香水為一趟冒險旅程，背後都藏著一個故事。兩人將以往在世界各地遊歷時，捕捉到的不同氣味和搜羅得來的原材料，創造出每款代表著一個旅遊目的地，同時又各有特色和故事的香水，透過香氣來喚醒使用者們的旅遊嗅覺記憶。
Clara Molloy認為，挑選香水往往取決於當時的心情、慾望、幻想及裝扮，與性別無關，她說：「使用香水是一種關於自由享受和忠於自己感覺的事情，我們希望通過氣味觸動使用者的嗅覺記憶，喚起人們的回憶及內心世界。」雖然這一、兩年大家都不能自由自在地想飛就飛，但旅行是一種夢幻、快樂兼意想不到的體驗，所以Clara和John希望透過香氣，以不同的形式重現旅遊時的各種美妙感覺，並在每瓶香水上刻劃目的地的圖案，從嗅覺和視覺上展開一趟旅程。
MEMO PARIS Marfa Eau de Parfum $2,260/75ml (a)｜
香調：橙花原精、晚香玉原精、白麝香｜
洛磯山脈上既有一望無際的天空，也有渺無人跡的沙漠，當中隱藏著充滿奧秘的晚香玉原精香氣；沉默的仙人掌在一片寂靜裡慢慢地擴散，與香草種子匯合後留下一條蔚藍色足跡。而夾雜著雪松木和檀香木的道路，在微風吹拂下與麝香融合，神秘又充滿想像。
MEMO PARIS Eau De Memo $2,260/100ml (a)｜
香調：茉莉原精、綠茶、皮革香調｜
在浪漫的巴黎上空，翱翔中的鳥兒，翅膀揮動時發出的沙沙作響，帶著淡淡的柑橘香氣，伴隨而來是佛手柑香氣，而加入了皮革香調的氣息，撲朔又迷離，讓人猶如鳥兒般在愉悅興奮地隨意飛翔，不斷探索無盡的旅程。
Shop list：
(a) MEMO PARIS 香港香氛概念店 3188 3862
(b) COACH 3906 2326
(c) JIMMY CHOO 2831 4672
(d) LALIQUE 3911 1659
(e) LANVIN 3106 0323
(f) MONTBLANC 2831 4672
(g) MAX&Co. 2918 0386
(h) MONCLER 2796 2668
無形名片
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/時尚/無形名片-288750