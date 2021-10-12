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無懼打風｜教主Anson Lo 3號風球出巡 著MOSCHINO限定衛衣現身
2021-10-12
無懼打風｜教主Anson Lo 3號風球出巡 著MOSCHINO限定衛衣現身
MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)今日在3號風球下「出巡」，到尖沙咀海港城出席時裝品牌MOSCHINO秋冬系列發布會，宣傳品牌新一季秋冬系列，不過未知是否受打風影響，教主比原定時間遲了約15分鐘出場。MOSCHINO的設計總監Jeremy Scott在今季加入好萊塢早期的精緻和宏偉元素，令系列散發著懷舊氣息，而品牌的標誌泰迪熊則以彩繪風格出現。
身穿香港獨家限定Teddy Bear衛衣
Anson Lo穿上新季度的香港獨家限定藍鈴花色彩繪泰迪熊衛衣，彩繪的泰迪熊以植絨效果呈現，充滿立體感，配上香港獨家限定藍鈴花色調，非常搶眼。此款式除長袖衛衣外，更會推出短袖T恤、寬鬆款短袖T恤及長袖衛衣料連身裙。由即日至10月24日，凡購買香港限定款式即可免費獲得繡字服務。品牌更送了繡上「AL」的衛衣給教主。繡字服務可於門市及官方網站訂購，不過只限量50件，訂製時間約兩星期，各位神徒如果想買，就要快點入手了！
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