爽膚水的5個正確用法 點先可以避免濕敷愈敷愈乾？

卸妝洗臉、爽膚及保濕是女生每日都做的事，爽膚亦是護膚的基本步驟，但你有沒有想過普通一支爽膚水，其實都有多個用法，除了用手拍上面，更可以與化妝棉一齊用，作急救及清潔之用，快來看看你有沒有善用家中的爽膚水！
爽膚水的5個正確用法 1：徒手輕輕拍上面
爽膚水的最簡單用法，當然是用手拍上面，先將爽膚水倒在掌心，用手拍上面後，手指由中央向外的方向，像彈鋼琴般在面上彈動，立即滋潤及軟化皮膚，能幫助爽膚水滲透至肌膚底層，亦能令肌膚更有彈性。
爽膚水的5個正確用法 2：用化妝棉擦拭作二次清潔
爽膚水更可用來去角質，先以化妝棉沾上爽膚水，由內到外、由下到上的方向輕抹，另外可以在角質層較易增厚的部位拭擦，如鼻翼、下巴及額頭等部位，去除老舊角質及油脂污垢，在洗面後為肌膚二度清潔，注意塗抹時力度要適中，不要大力擦拭。這個方法十分適合在早上使用，而且可用於頸部，有清潔及保濕作用。
二次清潔比較適合質地清爽的化妝水，易推之餘也有清爽保濕的作用，如果是油性皮膚的話，可以選擇有一點酒精成分的爽膚水，化妝棉方面則要留意不要用過於粗糙的化妝棉，以免對傷害肌膚。
爽膚水的5個正確用法 3：濕敷急救肌膚
化妝水除了清潔之外，更可以用來短時間濕敷，尤其適合早上上妝前使用。在洗臉之後，將化妝水倒於化妝棉上，直至完全沾濕，然後敷在T字位、臉頰或下巴等重點位置，待3至5分鐘，就可繼續之後的護膚步驟。濕敷不但可以簡單保濕，更有助撫平肌膚角質層，亦令後續護膚品更易被吸收，上妝亦更容易。
要留意的是，濕敷時要確認化妝棉夠濕，濕至輕壓就可擠出水的程度(而又不會滴下)，因為如果太乾的話，會被化妝棉吸走肌膚水分，反而愈敷愈乾。如果想省點化妝水的話，可以先用普通的保濕噴霧噴到化妝棉半濕，再沾上化妝水，同樣可起保濕效果。濕敷時亦要避免使用含剌激皮膚的成分，例如酒精或果酸，避免肌膚紅腫敏感。
爽膚水的5個正確用法 4：辦公室即時保濕
大部分的辦公室長期開冷氣，皮膚水分容易被抽乾，女生們可以在枱頭放一支有保濕效果的爽膚水，在肌膚乾燥時輕拍一點爽膚水於面上，解決乾燥問題，更可以令妝容更貼服持久，不用擔心溶妝。
爽膚水的5個正確用法 5：潔臉後立即使用
潔臉後是肌膚水分流失最快的時候，所以要把握洗臉後的「黃金60秒」時間，及時塗上爽膚水，防止水分迅速流走，為肌膚保濕，亦讓後續的護膚程序發揮最大的功效。
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