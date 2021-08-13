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爽膚水的5個正確用法 點先可以避免濕敷愈敷愈乾？
10 小時前
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爽膚水的5個正確用法 點先可以避免濕敷愈敷愈乾？
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卸妝洗臉、爽膚及保濕是女生每日都做的事，爽膚亦是護膚的基本步驟，但你有沒有想過普通一支爽膚水，其實都有多個用法，除了用手拍上面，更可以與化妝棉一齊用，作急救及清潔之用，快來看看你有沒有善用家中的爽膚水！

爽膚水的5個正確用法 1：徒手輕輕拍上面

爽膚水的最簡單用法，當然是用手拍上面，先將爽膚水倒在掌心，用手拍上面後，手指由中央向外的方向，像彈鋼琴般在面上彈動，立即滋潤及軟化皮膚，能幫助爽膚水滲透至肌膚底層，亦能令肌膚更有彈性。

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爽膚水的5個正確用法 2：用化妝棉擦拭作二次清潔

爽膚水更可用來去角質，先以化妝棉沾上爽膚水，由內到外、由下到上的方向輕抹，另外可以在角質層較易增厚的部位拭擦，如鼻翼、下巴及額頭等部位，去除老舊角質及油脂污垢，在洗面後為肌膚二度清潔，注意塗抹時力度要適中，不要大力擦拭。這個方法十分適合在早上使用，而且可用於頸部，有清潔及保濕作用。

二次清潔比較適合質地清爽的化妝水，易推之餘也有清爽保濕的作用，如果是油性皮膚的話，可以選擇有一點酒精成分的爽膚水，化妝棉方面則要留意不要用過於粗糙的化妝棉，以免對傷害肌膚。

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NARS 多功能保濕爽膚水 $390 不含酒精的爽膚水，以打圈方式掃在清潔的面部和頸部，可輕輕去除肌膚的角質，即時清爽和調和肌膚，令肌膚更明亮有活力。

爽膚水的5個正確用法 3：濕敷急救肌膚

化妝水除了清潔之外，更可以用來短時間濕敷，尤其適合早上上妝前使用。在洗臉之後，將化妝水倒於化妝棉上，直至完全沾濕，然後敷在T字位、臉頰或下巴等重點位置，待3至5分鐘，就可繼續之後的護膚步驟。濕敷不但可以簡單保濕，更有助撫平肌膚角質層，亦令後續護膚品更易被吸收，上妝亦更容易。

要留意的是，濕敷時要確認化妝棉夠濕，濕至輕壓就可擠出水的程度(而又不會滴下)，因為如果太乾的話，會被化妝棉吸走肌膚水分，反而愈敷愈乾。如果想省點化妝水的話，可以先用普通的保濕噴霧噴到化妝棉半濕，再沾上化妝水，同樣可起保濕效果。濕敷時亦要避免使用含剌激皮膚的成分，例如酒精或果酸，避免肌膚紅腫敏感。

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Augustinus Bader The Essence 賦能生機精華水 $675/100ml 精華水既能溫和地去除角質，同時也蘊含爽膚水及保濕精華的功效。配方融入3種羥基酸，溫和去除角質細胞，從而提高肌膚的保濕能力，有效改善膚色，調節皮脂分泌過盛的情況，並幫助細胞更新。
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Clarins 植萃紓緩爽膚露 $250/200ml、$410/400ml 不含色素、酒精的紓緩型爽膚水，乾性至敏感肌適用。蘊含有機矢車菊和有機洋甘菊萃取，可舒緩鎮靜及深層滋潤極乾燥或敏感肌膚，保護肌膚天然微生態平衡，有效吸收後續護膚品。
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ARMANI Beauty 極致再生水精華 $990/150ml 水感啫喱配方易於塗抺，觸感舒適。成分不含酒精，除可作toner或一般補濕精華外，也可以作補濕急救之用，將精華倒在面膜紙/化妝棉上自製急救面膜，敷於臉頰(蘋果肌位置)，或者用作眼膜。

爽膚水的5個正確用法 4：辦公室即時保濕

大部分的辦公室長期開冷氣，皮膚水分容易被抽乾，女生們可以在枱頭放一支有保濕效果的爽膚水，在肌膚乾燥時輕拍一點爽膚水於面上，解決乾燥問題，更可以令妝容更貼服持久，不用擔心溶妝。

爽膚水的5個正確用法 5：潔臉後立即使用

潔臉後是肌膚水分流失最快的時候，所以要把握洗臉後的「黃金60秒」時間，及時塗上爽膚水，防止水分迅速流走，為肌膚保濕，亦讓後續的護膚程序發揮最大的功效。

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SkinCeuticals 舒緩保濕霧感精華水 $480/50ml 精華水可減退泛紅及增加水分，舒緩修護肌膚。特別適合泛紅及乾燥的皮膚，或美容療程後的脆弱肌膚。輕盈細霧只需輕輕一噴，便可均勻地被肌膚吸收，手部無需接觸肌膚，令肌膚變得健康强韌，保持年輕。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/爽膚水的5個正確用法-點先可以避免濕敷愈敷愈乾？-280755
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