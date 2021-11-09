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獨家手袋｜CHARLES & KEITH太古城新店開幕 獨家發售格紋系列
1 小時前
獨家手袋｜CHARLES & KEITH太古城新店開幕 獨家發售格紋系列
深受小資女歡迎的CHARLES & KEITH最近在太古城中心開新店，更找來人氣男神Jeffrey Ngai(魏浚笙)、歌手曾比特、Ansonbean、Jace Chan(陳凱詠)，小薯茄的麗英及阿冰等人，到新店演繹獨家發售的限定格紋手袋。
新開的太古城店面積達197平方米，更特別加上一幅手工釉面瓷磚的牆壁，設計靈感來自香港傳統的高樓大廈外牆。新店同時特意打造一個遠離外界喧囂的空間：內裡清新鬱郁的棕櫚樹與貴氣奢華的天鵝絨沙發，瀰漫綠意氣息。水泥質感打造出溫暖的石灰岩效果，與手工瓷磚形成鮮明對比，反映出簡約而精緻的現代審美學。
為慶祝新店開幕，香港與澳門推出獨家限定系列，共4款限定格紋手袋，包括經典的中型以及超迷你Gabine馬鞍包。
CHARLES & KEITH Cityplaza
地址：香港太古城中心 G-072店
時間：上午11點 - 晚上9點
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/獨家手袋｜charles-keith太古城新店開幕-獨家發售格紋系列-292601