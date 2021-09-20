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生活小物｜Crabtree & Evelyn新系列 搜羅希臘飾物、廚具與沐浴產品 滿足你的旅行慾望
1 小時前
生活小物｜Crabtree & Evelyn新系列 搜羅希臘飾物、廚具與沐浴產品 滿足你的旅行慾望
提起Crabtree & Evelyn，除了護手霜及一系列的家居及身體產品外，品牌最近破格地推出了「探索系列」，搜羅不同城市的生活產品及配飾，提升家居時尚品味之外，也一解無法外遊之苦。
來自希臘的沐浴習俗
繼峇里系列之後，最新的希臘探索系列加入當地沐浴習俗的浴室用品：探索團隊穿過橫街窄巷走到當地人的生活圈，被林林種種的沐浴產品及當中成分吸引，啟發他們搜羅多款沐浴工具，讓希臘和羅馬的洗澡文化活現於大家眼前，包括天然海綿、毛巾和睡袍，以及綴有蕾絲圖案的手工陶瓷飾物盤，是放置小物或肥皂的理想之選。
深海好物！天然海綿在家享受水療
希臘的天然海綿有長達數千年歷史，自古以來希臘人和羅馬人便習慣用天然海綿潔淨身體。這款天然海綿來自深海，具吸水功效，天然物料柔軟及親膚，更能深層清潔毛孔及溫和地去除老化角質，擁有「海綿之王」的美譽。配合Crabtree & Evelyn香氛沐浴露使用，不但能令肌膚柔嫩光滑，散發淡淡清香，更能享受媲美水療的愉悅me-time。
廚具打造地中海美食
啟發自希臘「掟碟派對」的廚房用品：實地考察期間，探索團隊有幸獲當地居民邀請出席著名的「掟碟派對」，不但親身見證希臘盛宴的豐盛，更受到當地家庭的熱情款待，令他們對當地的美酒佳餚難以忘懷，因此特別為本系列帶來當地著名的特級初榨橄欖油、陶瓷食器以及由橄欖木造的研磨缽，方便搗碎各種香料，炮製獨特地中海美食。
宣揚希臘傳統手工藝
除了宣揚希臘傳統手工藝，GREECE系列亦為當地慈善作出貢獻，品牌會將整個GREECE系列5%的收益及指定產品的100%收益，捐助當地的慈善團體，以支持當地手作行業及傳承工匠文化。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/生活小物｜crabtree-evelyn新系列-搜羅希臘飾物、廚具與沐浴產品-滿足你的旅行慾望-286622