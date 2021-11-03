生粉要買｜GATSBY教gel AK「逗號頭」 慶MIRROR成軍3周年送海報卡

日本頭髮用品品牌GATSBY，過去曾推出不少經典廣告，並一向起用日本的高人氣男明星出演廣告，例如佐藤健及木村拓哉，海外廣告甚少邀請本地男星，品牌最近打破慣例，請來人氣組合MIRROR副隊長AK(Anson Kong)任宣傳主角。品牌王牌的MOVING RUBBER推出全新進化配方，對自己造型有要求的AK表示自己都有用過。品牌更公開打造AK「逗號頭」的秘技，各位前夫同前男友記得學！
以EXTREME MAT激硬啞色髮蠟打造AK「逗號頭」
「逗號頭」經常被誤以為必須用電捲棒才能造型，事實上運用EXTREME MAT激硬啞色髮蠟及啞色定型噴霧（特硬）亦能輕鬆做到，GATSBY髮型師分享以下AK髮型技巧：
1. 用指尖取出少量（約半個手指頭大小）的髮蠟，在手掌上均勻搓揉。
2. 將髮蠟均勻塗於髮根至髮尖，以「頭頂→後方→左右兩側」的順序塗上髮蠟。
3. 於眼珠上方的頭髮開始拉出線條，按低頭頂及瀏海以外的頭髮。
4. 將頭頂的頭髮向前拉，整理髮束，造出層次感。
5. 修飾髮根分界線附近的頭髮，令界線變得不明顯，造型更隨意。
6. 將髮蠟塗抹於手指上，以手指調整逗號瀏海的線條。
7. 最後將啞色定型噴霧（特硬）均勻噴於頭髮上，幫助定型外，更令頭髮呈現持久啞色效果。
8. 全日強效定型。
新配方MOVING RUBBER系列
MOVING RUBBER全系列5款髮蠟，不同顏色代表不同髮型，可按髮型長度、硬度及光澤度要求，塑造不同的造型。系列使用全新進化配方，大大減低黏膩感，溫水可卸，輕鬆洗淨無負擔。同時增加了有助整理髮束的成分，強勁的塑形力讓用家輕易打造充滿層次及線條感的髮型效果。形狀記憶成分可將頭髮完美定型，就算在外奔波一整天，頭髮也不會受地心吸力或潮濕空氣影響而輕易扁塌，更可因應場合，隨心所欲無限重塑造型。
限量換領GATSBY X AK應援海報卡
GATSBY為慶祝MIRROR成軍3周年的大日子，準備了小驚喜和一眾鏡粉和「生粉」慶祝。明天(5日)起於指定零售商店購買GATSBY頭髮造型系列滿$99，即可現場換領限量GATSBY X AK應援海報卡一張，先到先得，送完即止！
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