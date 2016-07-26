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皮皮誕｜Frankie 33歲生日 不忘皮寶寶同AK？
7 小時前
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MIRRORFrankie皮皮陳瑞輝Swatch生日
皮皮誕｜Frankie 33歲生日 不忘皮寶寶同AK？
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生日快樂！今日是MIRROR的「顏值擔當」Frankie(皮皮)的33歲生日，Swatch特別邀請他合作，卻意外地喚起他的兒時回憶！

平日多以深藍色、黑白色作打扮的Frankie，甚少以粉色示人。這次首度戴上淡湖藍腕錶，作為藍色控的Frankie表示一戴即愛上，腕錶以粉藍為主色調。而且BIG BOLD BIOCERAMIC以陶瓷結合生物來源物料製錶，比起一般陶瓷腕錶能創造更多顏色變化，效果自然，令喜歡簡約打扮的Frankie甚為欣賞。

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Frankie一向予人文靜的感覺，但原來他心底裏非常渴望挑戰跳傘、滑翔傘等極限運動，也鍾情陽光與海灘，做運動亦會選擇貼身、不易刮花的腕錶，BIG BOLD BIOCERAMIC腕錶兼備彈性與韌性，絲滑觸感非常耐用、不易磨損，比傳統陶瓷更堅韌、不易碎，十分適合於運動時佩戴。

Frankie粉絲「皮寶寶」必定知道，他是MIRROR當中其中一位最守時的成員，原來他自小是Swatch的粉絲，拍攝當日勾起不少兒時回憶，Frankie娓娓道來人生的第一隻腕錶是由媽媽所贈的Swatch腕錶，款式是青色錶面襯黑色錶帶，由小學一年級佩戴至小學畢業。長情的皮皮對腕錶珍而重之，更保留至今！

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粉紅色也很適合「皮寶寶」們。$1,040

向來愛惜粉絲的Frankie不忘想起一眾「皮寶寶」，指淡湖藍色很配合其應援顏色及粉絲們可愛乖巧的形象；而看到黑色同款腕錶時，更馬上聯想起好兄弟Anson Kong(AK)的派台歌曲，打趣表示有意將腕錶送給AK。
      
作為人氣天團的一員，Frankie表示這一年工作會愈來愈忙，所以生日願望是希望能分配時間陪伴所愛之人，多與家人、朋友見面。

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黑色腕錶令皮皮聯想起好兄弟AK。
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品牌趁著盛夏推出全新網上限定款式BIG BOLD C-LIME，青檸黃色調予人恍如置身海邊、享受夏日陽光的渡假感覺。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/皮皮誕｜frankie-33歲生日-不忘皮寶寶同ak？-278026
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