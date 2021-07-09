益生菌都可以護膚？追上最新美容趨勢 8折入手美國醫學級護膚品

提起「益生菌」，不少人都只聯想胃道的健康食品，但添加益生菌的護膚品，不單有效調節並維持皮膚表層菌群，保持面部「水油平衡」，更可舒緩皮膚炎症，更已成為今年的最新美容趨勢！
我們的皮膚其實充滿許多肉眼看不到的益菌和壞菌，隨著年紀漸長、生活作息改變、繁重工作壓力、天氣環境變化等，都會令菌群失衡，當壞菌數目遠超過益菌時，就會造成許多皮膚問題，例如暗瘡、皮膚炎、敏感、泛紅等。適時地幫皮膚補充益生菌，可增強抵抗力，穩定皮膚狀況，回復白滑無暇肌。
美國醫學護膚品牌Glowbiotics，由曾任職英國百貨公司HARRODS買手的Christine Watson及其丈夫成立：Christine在2000年第二次乳癌復發，卻發現當時市面上沒有適合特別皮膚需要的護膚品。她的丈夫David Watson是護膚品牌Philosophy和擁有多項專利的醫療品牌Biomedic的共同創辦人，於是開始著手研究各種有效安全的護膚成分。在兩人的共同努力之下，成功研發以益生菌科技為主軸的Glowbiotics產品。
品牌研究出特定益生菌PDBs(Probiotics Derived Bioactives)，能針對都市人壓力肌問題，有效為肌膚注入大量益菌，建立益菌屏障，平衡肌膚微生態，同時刺激皮膚結構蛋白，並刺激皮膚自愈及更新能力，品牌更在本月推出8折優惠，讓大家以折扣價錢試到益生菌護膚品。
維他命A激活煥肌精華 原價$990(於31/7前使用promo code：GLOWGETTER可享有8折= $792)
一旦踏入20歲，皮膚初衰老問題逐一湧現。維他命A激活煥肌精華，以低刺激性和高效能的配方，可激活皮膚更新，減淡細紋和皺紋、解決毛孔粗大問題、提亮及改善膚色不均，更可有效控制賀爾蒙失衡所引致的荷爾蒙暗瘡。特別適合28至35歲肌膚。
全物理抗氧防曬霜 原價$580(於31/7前使用promo code：GLOWGETTER可享有8折= $464)
零負擔的礦物益生菌防曬霜，集防曬、底霜、修復效果於一身， 無水無油配方，保持皮膚8小時清爽，適合所有肌膚，包括暗瘡肌、敏感肌，以及醫美療程後的脆弱肌。
詳情：https://www.glowbiotics.com.hk