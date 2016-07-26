神徒喜訊｜Charlotte Tilbury星光打卡限定店 送Anson Lo教主卡/簽名海報/眼影

聖誕節臨近，Charlotte Tilbury在銅鑼灣打造WE ARE ALL STARS! Holiday Wonderland期間限定店，星星是品牌的標記，現場不單可率先預覽及選購全新的夢寐星光節日限定系列。購買指定套裝或眼影，更可獲贈MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)的「星光教主卡」！另外，登記入場參與遊戲及收集魔法代幣，即有機會贏得教主親筆簽名海報(共3款)及12色眼影盤，禮物將分階段送出，各位神徒記得mark實日子！
Charlotte Tilbury為了是次活動，特意邀請「教主」Anson Lo以一身英倫風紳士造型參與宣傳照拍攝，並擔任網上直播活動，以星級嘉賓分享扮靚心得。現場更有大量打卡位，一進場的英倫鐵路之旅攝影站，令人恍如置身倫敦街頭。
買限定美妝套裝獲贈珍藏版「星光教主卡」
即日起在網上登記期間限定店，憑手機QR code入場即可獲贈夢寐星光酒精搓手液掛飾套，並參與各款精彩樂園遊戲，收集魔法代幣取限量禮品。品牌更特意為遊樂園推出3款香港限定美妝套裝，當中兩款將送出珍藏版的WE ARE ALL STARS星光教主卡！
教主親筆簽名海報+12色眼影盤分階段送出
另外，一套3款的WE ARE ALL STARS! 星光教主親筆簽名海報以及教主親筆簽名12色眼影盤，將分階段於WE ARE ALL STARS! Holiday Wonderland獨家推出，登記入場參與遊戲及收集魔法代幣即有機會贏取終極禮物！
•11月6日至12日：教主簽名「WE ARE ALL STARS」海報
•11月13日至19日：教主簽名「YOU’RE MAGIC」海報
•11月20日至26日：教主簽名「MAGIC HOLIDAY」海報
•11月27日起：教主簽名12色眼影盤 #SMOKEY EYES ARE FOREVER
WE ARE ALL STARS! Holiday Wonderland更有多重限定購物禮遇，包括：
• 單筆消費任何產品滿$1,000，即可獲贈夢寐星光香薰口罩扣及魔法面霜試用裝7ML，及獲贈魔法代幣一枚
• 單筆消費任何產品滿$1,500，即可額外獲贈輕盈無瑕蜜粉 #FAIR試用裝 1.1G、PILLOW TALK P睫毛膏試用裝 1.5ML及MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 #WALK OF NO SHAME 試用裝1G
• 單筆消費任何產品滿$2,000，即可額外獲贈夢寐星光香檳杯套裝
• 單筆消費任何產品滿$2,500，即可額外獲贈CHARLOTTE TILBURY X MOËT & CHANDON香檳 - BRUT IMPERIAL 75CL
WE ARE ALL STARS! Holiday Wonderland
開放日期：即日至12月31日
開放時間：上午11時至下午9時
開放地點：銅鑼灣京士頓街2-4號