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神徒喜訊｜Charlotte Tilbury星光打卡限定店 送Anson Lo教主卡/簽名海報/眼影
2 小時前
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神徒喜訊｜Charlotte Tilbury星光打卡限定店 送Anson Lo教主卡/簽名海報/眼影
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神徒喜訊｜Charlotte Tilbury星光打卡限定店 送Anson Lo教主卡/簽名海報/眼影

聖誕節臨近，Charlotte Tilbury在銅鑼灣打造WE ARE ALL STARS! Holiday Wonderland期間限定店，星星是品牌的標記，現場不單可率先預覽及選購全新的夢寐星光節日限定系列。購買指定套裝或眼影，更可獲贈MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)的「星光教主卡」！另外，登記入場參與遊戲及收集魔法代幣，即有機會贏得教主親筆簽名海報(共3款)及12色眼影盤，禮物將分階段送出，各位神徒記得mark實日子！

Charlotte Tilbury為了是次活動，特意邀請「教主」Anson Lo以一身英倫風紳士造型參與宣傳照拍攝，並擔任網上直播活動，以星級嘉賓分享扮靚心得。現場更有大量打卡位，一進場的英倫鐵路之旅攝影站，令人恍如置身倫敦街頭。

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英倫鐵路之旅攝影站，絕對是一入場的打卡位。
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旁邊更有驚喜彩蛋，神徒們切勿錯過與教主「合照」的精彩時刻，Anson Lo在LED幕牆上展現Charlotte的美妝魔法，神徒們可以把握機會合影。
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現場還有兩個樂園遊戲，考驗玩家的手眼協調度，成功取獲寶藏者，能獲取額外魔法代幣。
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穿過車站更有巨星後台化妝間，可以由Team Tilbury專業團隊設計出專屬節日派對妝容，之後在店內打卡。
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另一款以魔法代幣玩擲星遊戲，擲中星形目標，即可獲得驚喜禮品及人氣魔法美妝及護膚產品。

買限定美妝套裝獲贈珍藏版「星光教主卡」

即日起在網上登記期間限定店，憑手機QR code入場即可獲贈夢寐星光酒精搓手液掛飾套，並參與各款精彩樂園遊戲，收集魔法代幣取限量禮品。品牌更特意為遊樂園推出3款香港限定美妝套裝，當中兩款將送出珍藏版的WE ARE ALL STARS星光教主卡！

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夢寐星光美妝套裝（Anson Lo’s Set）$1,840 組合多款夢寐星光節日限定系列王牌產品，包括12色眼影盤 #SMOKEY EYES ARE FOREVER、持久啞緻唇膏LIMITLESS LUCKY LIPS #BERRY LUCKY、迷你化妝掃套裝，以及暢銷底妝輕盈無瑕蜜粉。 隨套裝更贈送魔法面霜試用裝7ML、魔法眼霜試用裝3ML、魔法水晶能量精華試用裝3.6ML及睫毛液試用裝4ML，以美妝魔法配合護膚科學，打造節日必備的華麗妝容，更有一套3張的珍藏版WE ARE ALL STARS!星光教主卡。
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單獨購買12色眼影盤 #SMOKEY EYES ARE FOREVER($670)，亦即隨機贈送珍藏版WE ARE ALL STARS!星光教主卡乙張。
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夢寐星光派對套裝（Anson Lo’s Pick）$710 套裝包含節日不能錯過的珍珠閃爍四色奢彩眼影盤 #CELESTIAL PEARL及LIMITLESS LUCKY LIPS唇膏 #BERRY LUCKY，加上隨套裝贈送的迷你魔法面霜及迷你輕盈無瑕蜜粉，一個套裝風麾今個節日的所有派對宴會，成為全場目光焦點。

教主親筆簽名海報+12色眼影盤分階段送出

另外，一套3款的WE ARE ALL STARS! 星光教主親筆簽名海報以及教主親筆簽名12色眼影盤，將分階段於WE ARE ALL STARS! Holiday Wonderland獨家推出，登記入場參與遊戲及收集魔法代幣即有機會贏取終極禮物！

•11月6日至12日：教主簽名「WE ARE ALL STARS」海報

•11月13日至19日：教主簽名「YOU’RE MAGIC」海報

•11月20日至26日：教主簽名「MAGIC HOLIDAY」海報

•11月27日起：教主簽名12色眼影盤 #SMOKEY EYES ARE FOREVER

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「教主」日前親臨WE ARE ALL STARS! Holiday Wonderland期間限定店。
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以一身英倫風紳士造型現身網上直播活動。
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教主的親筆簽名海報，神徒們都很想要吧。

WE ARE ALL STARS! Holiday Wonderland更有多重限定購物禮遇，包括：

• 單筆消費任何產品滿$1,000，即可獲贈夢寐星光香薰口罩扣及魔法面霜試用裝7ML，及獲贈魔法代幣一枚

• 單筆消費任何產品滿$1,500，即可額外獲贈輕盈無瑕蜜粉 #FAIR試用裝 1.1G、PILLOW TALK P睫毛膏試用裝 1.5ML及MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 #WALK OF NO SHAME 試用裝1G

• 單筆消費任何產品滿$2,000，即可額外獲贈夢寐星光香檳杯套裝

• 單筆消費任何產品滿$2,500，即可額外獲贈CHARLOTTE TILBURY X MOËT & CHANDON香檳 - BRUT IMPERIAL 75CL

 

WE ARE ALL STARS! Holiday Wonderland

登記網址：https://bit.ly/3arPr3s

開放日期：即日至12月31日

開放時間：上午11時至下午9時

開放地點：銅鑼灣京士頓街2-4號

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/神徒喜訊｜charlotte-tilbury星光打卡限定店-送anson-lo教主卡簽名海報眼影-292095
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