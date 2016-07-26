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神徒注意｜ghd x Anson Lo@MIRROR 10月28號又有巨型打卡位
21 分前
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神徒注意｜ghd x Anson Lo@MIRROR 10月28號又有巨型打卡位
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神徒注意｜ghd x Anson Lo@MIRROR 10月28號又有巨型打卡位

英國美髮造型品牌ghd，近日找來MIRROR人氣成員Anson Lo(盧瀚霆)拍攝新一季「Good Hair Day」宣傳短片和造型照。品牌今日發放behind the scene相片，可見教主穿上純白色西裝，化身成為「魔髮An神」，協助女生們解決頭髮煩惱。

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Anson Lo穿上純白西裝，化身成為「魔髮An神」。
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宣傳片將於28日中午發放。
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Anson Lo為宣傳片瞓身演出。

宣傳片10月28日中午有得睇

除了拍攝宣傳影片，Anson亦為品牌拍攝3個不同主題的造型照以及玩了一些小遊戲，展現教主溫柔、貼心、和暖及高冷等多方面的反轉魅力。宣傳短片將於10月28日中午12時，在ghd HK官方Instagram帳號發放。品牌更會由10月28日起，在不同地方展示Anson Lo的打卡點，包括巨型造型照、電車廣告及時代廣場大電視等，各位「神徒」記得mark低！

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Anson Lo打卡點將由10月28日起，在各區展示。
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教主手字都幾靚！

ghd x Anson Lo “Good Hair Day” 打卡熱點：

10月28日：ghd又一城店——換上Anson Lo全新巨型造型照
11月1日：海港城ghd 期間限定店開幕——展示Anson Lo全新造型照
11月1日：海港城戶外幕牆、時代廣場大電視——播放ghd x Anson Lo「Good Hair Day」宣傳短片
11月10日：ghd x Anson Lo電車廣告活動展開
12月下旬：朗豪坊店開幕

ghd x Anson Lo預告片率先預覽：https://youtu.be/6iPYe8euVjo

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/神徒注意｜ghd-x-anson-lomirror-10月28號又有巨型打卡位-290210
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