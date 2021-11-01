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秋季不能錯過的香水
1 小時前
秋季不能錯過的香水
香水是展現個人特質的香氣標記，踏入清涼的深秋，最適合換上溫暖沉穩的木調。不少花香調子的香水亦加入淡淡的木質香，令香氣更具層次變化！文：Abby
ARMANI beauty
THÉ YULONG Soie de Nacre
幻沙珍珠香水 $1,850/100ml
香水加入玉龍雪山為靈感的中式茶香，鮮明香調近似木香，伴以煙熏木材的沉穩，加上綠茶、蜜柑和青檸的清新氣息，煥發清爽提神的生命力。香水更中特別注入瑰麗珍珠閃粉，令香水閃爍動人。
GIORGIO ARMANI 2385 7838
GUERLAIN
ROSE CHÉRIE 檀韵玫香淡香精 $2,800/100ml $4,100/200ml
品牌最近為L’ART & LA MATIÈRE藝術沙龍系列新增兩款香氣——傾心玫瑰及檀韵玫香，花香木質調的檀韵玫香，體現原木被柔美的玫塊花瓣包覆的氣息。系列不單提供個人化刻名服務，更可以自選配對瓶蓋。 GUERLAIN 2869 1552
Jo Malone London
銀樺與薰衣草古龍水 $640/30ml、$1,240/100ml
古龍水曾於去年的限量英倫薰衣草系列面世，最近載譽歸來。薰衣草花香糅合清爽的橘子清香，平衡基調中銀樺的迷人木香，以及烤橡木的獨特烘烤氣息，感覺清新簡潔俐落。Jo Malone London 2118 5720
Chloé
Eau de Parfum Naturelle $685/30ml、$975/50ml、$1,365/100ml
香水基調圍繞純正玫瑰花香，與橙花交織出花香調，提升了香櫞和黑醋栗花蕾的鮮明清香，花香糅合雪松基調，令木質調餘韻綿長。百褶波浪紋的香水瓶簡潔明亮，更是由回收物料所製。Chloé 2118 5622
Gucci
A GLOAMING NIGHT 香氛 $2,716/100ml
The Alchemist’s Garden系列的新成員，肉桂辛香主宰香氛的溫暖感覺及優雅氣質，融匯撲鼻的香根草木香，深邃乾燥的廣藿香令香氣更濃郁，各種層次和諧交融，猶如日落晚霞的良辰美景。Gucci 3755 4592
TOM FORD
OUD WOOD $1,210/30ml、$1,865/50ml、
$2,470/100ml、$4,240/250ml
如果你追求中性及深邃的香氣，這支香氣以珍貴的烏木(Oud)萃取而成，融合檀香木、花梨木及東方香料，散發獨特的琥珀香調，充滿異國風情，同時優雅迷人，喚醒感性魅惑的一面，香氣專注於香氛的深度和性感本質，男女合用。TOM FORD 3968 2557
秋季不能錯過的香水
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/秋季不能錯過的香水-291706