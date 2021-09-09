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秋季大熱眼影推介
1 小時前
秋季大熱眼影推介
戴口罩只露出雙眼，眼妝絕對不能馬虎。這陣子天氣明顯轉涼，品牌都已紛紛推出秋季新品，當然不少得百搭好用的眼影，加上亮麗包裝，絕對值得入手。
文：Abby
Chantecaille
限量版閃爍光采眼影各$480
品牌今年以印度最稀有的大型貓科動物——皇家孟加拉虎和印度花豹作為保育重點，推出限量閃爍光采眼影，部分收益將用作保育印度的野生環境，珠光亮澤的眼影賦予雙眸晶瑩光芒。
Chantecaille 2856 2889
Gucci
Beauty Palette Beauté Des Yeux Floral $1,260
這款是品牌首款眼影盤，顯色度高的12種色調備有緞面、霧面及金屬質感，容易塗抹並暈染。瑰麗的眼影盒綴以復古風花卉設計，眼影盤更可拆除替換，靈活之餘也可以成為收藏品。
Gucci Beauty 3755 4592
Dolce&Gabbana
Beauty EYE♥HEARTS 眼影盒 $620
心形圖案的外盒內有10款眼影，每款都有不同色調和質感，6款閃爍著微妙金屬色調的眼影，為眼睛帶來光亮度和對比，另有兩款啞光的大地色調及閃亮效果色調，為眼妝帶來迷人的濃郁深色調。Dolce&Gabbana 2789 3330
THREE
星晨幻采眼頰盒 各$600
眼頰盒以宇宙星辰為主題，內有兩款眼影及1款胭脂。霜狀及粉狀眼影以不同次序上妝，更可帶來不同的立體感及光澤度，再透過胭脂展現輕透明亮的雙頰，用來補妝都十分方便。THREE 2833 2478
秋季大熱眼影推介
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/秋季大熱眼影推介-289708