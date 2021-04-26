疫情退卻，市面復甦，最新秋冬新裝陸續抵港。率先介紹5個來自意大利的品牌新裝，因意國服飾代表著華麗、優質與典雅，風格包含上班服，亦有舒適悠閒裝，還有在異國中伴你旅行的著裝。意國出品的服飾，實用與前衛兼備，品種設計師非常貼心構思主題，保持風格，還加入嶄新創意，為女士塑造新形象之餘，還考慮到服飾的實用度與耐穿度。
撰文：BoBo 攝影：蘇文傑
示範：Mandy Lam@WEMANAGEMENT
髮型及化妝：Bex Wong
WEEKEND Max Mara
摩登異國風
新系列充滿著異國風情WEEKEND Max Mara，從自然環境的柔和色彩中吸取靈感，融入衣櫥內經典的單品，來詮釋素雅大地色調，演繹如永恆的時尚風範。
高領針織毛衣、精美剪裁長裙，還有秋冬季必備款的修身大褸，配以精緻駱駝色，彰顯經典格調。此外，一直為女士打造高雅假日服飾的WEEKEND Max Mara，在服飾中加入適量民族圖案，還有合身剪裁細節的毛衣，配搭搖曳生姿的長裙，腳下襯上粗獷皮革靴，為造型帶來濃厚異域情調，又具備時尚型格。
MAX & Co. 英倫搖擺熱
以六十年代Swing London為靈感的MAX&Co.，從倫敦不拘一格的時尚態度中，尋找現代服裝設計靈感。斑斕奪目的印花是一大亮點，亦有簡潔的格子圖案，不僅提供黑白撞色款，還把更多巧思創意放在色彩搭配上。如雙排鈕扣大衣、毛衣、精緻考究的西裝外套，均可覓得各種圖案的蹤跡。
倫敦天氣變幻莫測。因此女士都愛穿上超大版大褸、parker大褸、夾棉夾克等來遮風擋雨，款式能夠輕鬆應對多變天氣，一定是衣櫥中必備的明智之選。
iBLUES都市浪人風
戶外生活與自然美景令人渴望，充滿度假風情的波希米亞服飾，能助女士隨心改變造型，變換心境，時刻散發著都市浪人的縱享愜意。iBLUES秋冬系列，多款針織單品，甄選馬海毛、羊駝毛和美利奴羊毛打造，綠以各族搶眼針織花紋，質感柔軟穿著舒適。
民族服飾浪漫，風格百搭，一些荷花邊的剪裁細節，都被iBLUES融入在今季設計當中，還有特色的民族圖案，動物花紋，以及經典的格仔圖案，都是品牌今季圖案特色，而且款式多樣，工作休閒皆宜。
MARELLA 多元新型格
MARELLA今季找來當地品牌ACT N°1合作，推出全新特別系列，借現代布料技術，來增添服裝內涵。系列推出多款簡約優雅的單品，包括外形隨性的寬鬆闊腳褲、點綴粗獷細節的薄紗舞會半截裙，以及不對稱運動衫。借用白色、黑色、灰色與粉色、淡紫色等糖果色系，來形成對比，為現代感注入休閑風格。
MARELLA新裝，完美演繹甜美與流行的氣質，是因為ACT N°1創始人Galib Gassanoff和Luca Lin的多元文化背景，為幾近全手工製造的新裝，打造靈活百搭的風格。
PENNYBLACK 黑白活力
黑白斑點，在今季PENNYBLACK秋冬系列中大放異彩，服飾散發著高貴氣質，令人不禁想起黑白電影(默片)裡的明星，圖案趣味盎然，把野性十足的動物印花，再一次流行起來，為都市著裝平添活力。
黑白斑點與針織技術的結合，造出玩味凹凸有致的紋理，效果相得益彰，經典襯衫亦飾有黑白斑點，與亮面或啞光質地服飾碰撞，有相映成趣功能。簡約的黑白動物圖案，令人眼前一亮，能為整體穿搭注入獨特柔美氣質。
SHOP LIST：
(A)WEEKEND Max Mara 2722 9613
(B) MAX & Co. 2890 4227
(C)iBLUES 2722 9645
(D)MARELLA 3586 2598
(E)PENNYBLACK 2265 8197