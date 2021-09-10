踏入秋季，天氣起了微妙的變化，在開始購入新秋裝的同時，也別忘記為雙唇添上秋日色彩，絹感、啞緻或絲絨的妝效，同時具備柔滑滋潤的觸感，不會乾燥現唇紋，即使戴上口罩都不怕掉色，點綴秋天妝容！
文：Abby
GIVENCHY
華麗魅彩粉絲絨唇膏 $320/11色
新配方的啞光粉末帶來柔焦仙氣濾鏡效果，加上柔軟的蠟質成分，順滑易推，觸感輕盈透薄。高效色彩粒子，可以自由制訂色彩的鮮豔強烈度。有效24小時鎖水保濕，令雙唇長效柔潤舒適，柔潤舒適而貼服，輕鬆打造個性的仙霧啞光唇妝。
GIVENCHY 2111 8930
Chanel
啞緻柔滑唇膏 $305/2色
柔焦微球粒子和超幼細珍珠微粒能打造亮澤啞緻的妝效，色調持久，其滋潤度如同絲緞質地的唇膏，猶如第二層肌膚般輕盈薄透及柔軟舒適。兩款新色包括#74薄暮玫桃紅，以及硬朗的磚紅色#75硬朗的磚紅色，點綴初秋打扮。Chanel 2576 0930
NARS
啞緻水彩唇釉 $250/18色
啞緻水彩唇釉新加入3款色調，蘊含獨特研發的液化色素，提供水滑柔軟質感，輕盈無重，猶如水彩一樣，輕輕一抺立即為雙唇完美上色鎖色，效果濃郁啞緻，長效持久。NARS 2918 9886
植村秀
無色限絹感唇膏 $280/21色
品牌以日本絲綢「絹 kinu」為靈感，推出全新的無色限絹感唇膏，一支唇膏帶來觸覺、嗅覺及視覺3種感官體驗。絲緞般的絲滑質感，塗上時如一層絲綢在雙唇滑過。加上檜木的獨特治愈香氣，升華唇妝的愉悅官感。植村秀 3148 1022
Christian Louboutin Beauty
SOOOOO …Glow唇膏系列
唇膏$425、唇膏外殼$475、時尚吊飾$190
首次推出可替換式唇膏，為經典唇膏帶來環保設計，唇膏備有15種色調、3色唇膏外殼及6款時尚吊飾，女士可自選唇膏外殼及吊飾，打造個人專屬唇膏。絢麗色彩唇膏備有滋潤功效，服貼質地輕抹即可覆蓋雙唇。
Christian Louboutin Beauty 2110 8165
Dior
傲姿絕色潤唇膏 $330/11色
潤唇膏備有絲滑、啞緻及絲絨3種質地以及11款色調，絲滑潤唇膏帶有柔和的光澤，而絲絨及啞緻潤唇膏更在配方上帶來真正突破，以無比舒適、滋養的天然配方呵護雙唇，同時又呈現柔焦啞緻妝效。
Dior 2870 0543