OL
舒適知性｜簡約法式設計 綾瀨遙演繹UNIQLO新系列
37 分前
舒適知性｜簡約法式設計 綾瀨遙演繹UNIQLO新系列
UNIQLO再度與法國時尚設計師Ines de la Fressange合作推出最新系列，展現「隨性法式風格」，更請來LifeWear代言人綾瀨遙親身示範多個不同造型。
LifeWear主打簡約但具細節的設計，質料實用舒適，系列的41款LifeWear商品同樣備有這些特質。用色上以米色和苔綠色等大地色調為基礎，而針織茄士咩混紡斗篷，以及3D針織連身裙，帶來多樣化風格。當然也少不了秋冬必備的羊仔毛針織衫及帥氣外套。配有格紋或可愛小花裝飾的單品、貝雷帽及備有多款圖案的環保袋，為造型添上俐落風格。
系列靈感源自瑞士日內瓦湖區內的村莊Rossinière，其美麗山景深受藝術家喜愛。Rossinière亦以Grand Chalet大木屋別墅而聞名，這歷史文化遺產是已故藝術家Balthus的最後居所，也是Ines聖誕度假的地方，帶有一絲懷舊氣息的舒適造型系列，展現Ines精緻而輕鬆的風格特色，在自然美景中度過寫意假期。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/簡約知性設計-綾瀨遙演繹uniqlo新系列-282053