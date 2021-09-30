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粉紅控必買｜MaskOn進駐中環街市 聯乘癌症基金會出粉紅口罩
1 小時前
粉紅控必買｜MaskOn進駐中環街市 聯乘癌症基金會出粉紅口罩
本地時尚口罩品牌MaskOn._最近在中環街市開設第六間分店MO._Anthology，適逢10月「國際乳癌關注月」，品牌聯乘香港癌症基金會「Pink Revolution」推出全新的初曉粉紅「Jaunty」色調口罩，同時更有不少粉紅色生活精品。品牌亦邀請了新晉男神魏浚笙(Jeffrey)及MIRROR隊長Lockman楊樂文女友Luxi Yan Wu擔任生活概念店的粉紅大使。
一系列粉紅生活精品 買滿$400有88折
新店於開幕頭一星期舉行Pink Week，主力售賣粉紅色產品，不單聯乘本地精品咖啡品牌U.C.R.（Urban Coffee Roaster），精心調配出限量粉紅包裝的MO._ blend，充滿花果香氣，帶有油桃及橘子風味的咖啡豆。品牌亦引進了本地陶瓷品牌Loveramics挑選的一系列粉紅色調咖啡用品、本地時尚品牌Topologie設計的粉紅手機殼，以及與PAPERY推出的粉紅色口罩收納套，從生活中不同細節突顯生活品味。
為慶祝MO._ Anthology登陸中環街市，由即日起至10月17日，凡於新店購買MaskOn._口罩及 MO._產品滿$400，即可享有88折優惠。
MO._Anthology生活概念店
地址：香港中環皇后大道中93號中環街市2樓239及240號鋪
營業時間： 11:00 - 20:00
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/粉紅控必買｜maskon進駐中環街市-聯乘癌症基金會出粉紅口罩-287263